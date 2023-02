Fini la mode du nude, cette année la couleur est flamboyante et les lèvres sont plus audacieuses que jamais ! "On mise sur une belle bouche riche avec des rouges ou marron intense ! Sans trop charger au niveau des yeux", explique la maquilleuse professionnelle Kelly Leducq, de Dinant. Et si on conseille d'habitude d'utiliser un crayon de la même couleur que son rouge à lèvres, la tendance aujourd'hui est d'en utiliser un d'une teinte deux à trois fois plus foncée que le tube. "On grossit un peu les lèvres et on l'estompe vers l'intérieur. De quoi dessiner les lèvres pour les rendre un peu plus pulpeuses." Les tendances beauté inspirées des années 2000 font leur retour en force.

2. Colorimétrie

Pour choisir sa teinte de rouge à lèvres, il faut miser sur la colorimétrie : l'art de choisir les couleurs en accord avec sa carnation de peau, sa couleur de cheveux et d'yeux. "Ça permet d'identifier ce qui nous va et de trouver une harmonie des couleurs." Quelques exemples ?" En faisant des grosses généralités - impossible de résumer en quelques lignes -, avec les yeux bleus, on peut partir sur des tons marron tirant vers l'orange ; pour les yeux verts j'adore utiliser des tons marronnés qui tirent vers le violet - il faut oser ; pour les yeux marron (mais tout dépend aussi du marron), on peut aller vers des teintes intenses, plus foncées, vers du cuivre, du doré." Il ne reste plus qu'à trouver la couleur de rouge qui s'associera à l'ensemble.

3. Soins des lèvres

Inutile de dépenser des fortunes dans un rouge si vous ne préparez pas vos lèvres en amont, insiste la maquilleuse, qui travaille notamment sur les plateaux de TV. "Si les lèvres sont trop sèches ou craquelées, le résultat ne sera pas joli. On conseille donc de réaliser un petit gommage doux et d'appliquer un baume hydratant ou beurre de cacao sur les lèvres pour bien les préparer à recevoir le produit." On retrouve facilement des gommages pour les lèvres dans le commerce, mais une petite huile neutre (d'amande, par exemple) mélangée à du sucre fonctionne également à ravir, dit-elle.

4. Application

Comment bien appliquer son rouge à lèvres ? "Commencez par appliquer une base pour les lèvres ou un peu de correcteur : ça va aider à fixer le rouge à lèvres." Pour faire comme les pros, n'oubliez pas de dessiner vos lèvres avec un crayon. "Cette règle académique traverse les générations et tendances. Choisissez-le assez crémeux et le plus proche possible de la couleur de votre rouge à lèvres ; sauf si vous suivez la tendance 2023. Une fois le contour de la bouche dessiné, remplissez l'intérieur. Commencez par le centre de la bouche, puis étirez la matière vers les extrémités. Pour terminer, pincez un mouchoir entre les deux lèvres pour absorber l'excédent de produit éventuel, histoire d'éviter toute tâche ou bavure."

5. Le choisir

"Le meilleur produit est celui qui vous correspond et vous simplifie la vie", explique notre maquilleuse professionnelle qui préfère l'application au pinceau pour un rendu précis et hygiénique - surtout si le rouge à lèvres est utilisé par plusieurs personnes. Mais outre le fameux raisin (bâton de rouge à lèvres), d'autres formats existent désormais. Comme les crayons jumbos "pratiques, rapides et faciles à glisser dans le sac mais moins précis", rouges à lèvres liquides, etc. "Tout dépend vraiment de ce que l'on cherche : il est important de choisir une teinte qui nous correspond et en fonction de l'occasion, nous choisirons un brillant, un mat, un métallique, un satiné, ou encore une huile teintée également tendance…"

Vegan et Bio

Les formules vegan ont le vent en poupe, aussi au sein des nouvelles générations de marques de cosmétiques. Ces maquillages sont non testés sur les animaux et ne contiennent aucune substance animale comme le carmin (colorant E120, produit à partir de cochenilles broyées) ou la cire d'abeille qui, elle aussi, peut poser problème selon son origine. "Beaucoup de marques utilisent de la cire d'abeille qui vient d'Asie et qui est fabriquée dans des conditions infernales : avec des abeilles enfermées toute leur vie dans des boîtes, nourries au sucre et qui ne voient pas un brin d'herbe." D'où l'intérêt de se tourner vers des produits vegan/cruelty free (sans cruauté animale) mais aussi bio/clean, histoire d'éviter d'appliquer sur sa peau (et d'ingurgiter au passage) des produits toxiques. "Toutes les marques n'ont pas encore passé le cap, mais on retrouve aujourd'hui énormément de produits vegans dans les marques commerciales - attention par contre lorsque vous vous tournez vers le luxe et les marques professionnelles qui n'ont pas encore toutes pris le pli." Pour vous aider à trouver votre bonheur, elle conseille l'utilisation des applications INCI Beauty ou Yuka.