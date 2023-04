Kobido, le soin japonais ancestral que tout le monde s’arrache

D’où vient le Kobido ?

Ce soin, pas comme les autres, trouve ses origines il y a 540 ans dans une petite auberge au sud du mont Fuji. Ce jour-là, deux maîtres très réputés de l’Amma, la toute première forme de massage, s’affrontaient. Si aucun des deux n’est reparti vainqueur de cette compétition, les deux maîtres ont malgré tout décidé d’unir leurs talents pour créer leur maison de beauté, prénommée Kobido (NdlR : littéralement en japonais “ancienne voie de beauté”). À deux, ils ont imaginé 48 nouvelles techniques de massage qui se sont ensuite transmises de génération en génération, de maîtres en élèves. Ainsi, la pratique du Kobido exige une formation très pointue de plusieurs années, et très peu de praticiens maîtrisent réellement la technique. C’est pour cette raison que l’on entend fréquemment dire qu’il y a Kobido et Kobido. L’authentique version de ce soin n’est d’ailleurs pratiquée que par une cinquantaine de thérapeutes seulement à travers le monde. On peut le dire, le Kobido est vu au Japon comme un véritable art, au même titre que l’origami par exemple. À terme, ce soin ancestral ralentit le vieillissement cutané, redessine l’ovale du visage, stimule la circulation sanguine et lymphatique, favorise la production du collagène, réoxygène l’épiderme, diminue rides, poches et cernes, améliore le grain de peau, détend les muscles du visage et de la nuque et apporte une profonde relaxation. Rien que ça ?

Un pur moment de détente et de relaxation. ©Copyright (c) 2020 Harbucks/Shutterstock. No use without permission.

Un rituel pointilleux

Pour découvrir ce soin du visage ultra-pointu, nous nous sommes rendus dans l’institut spa Cinq Mondes situé dans le complexe Dolce by Wyndham à La Hulpe. C’est en 2001 que l’aventure Cinq Mondes commence avec l’ouverture du premier Spa à Paris. Après avoir découvert de nouveaux ingrédients et de nouveaux rituels de beauté à travers un voyage de deux ans autour du monde, Jean-Louis Poiroux a décidé d’inviter à son tour les clients au voyage. Il a alors imaginé des soins uniques inspirés par les quatre coins de la Terre, ainsi qu’une gamme de produits d’origines naturelles et non testés sur les animaux. Les spas Cinq Mondes se sont aujourd’hui exportés un peu partout sur le globe. L’institut de la Hulpe, qui existe depuis une quinzaine d’années, est la seule franchise de la marque en Belgique. En connaissant l’histoire de la maison, il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’elle met à l’honneur le très recherché Kobido. Cinq Mondes a imaginé un protocole similaire à un shiatsu du visage qui combine travail musculaire et énergétique.

Le Kobido combine des massages de traditions chinoises remontant à 1472. On pourrait comparer ce soin japonais à un massage profond extrêmement complexe, qui fait travailler l’ensemble des muscles sans douleur grâce à la souplesse des mains du praticien, pour offrir un véritable effet lifting de la peau. Il s’inscrit comme un soin anti-âge global qui, grâce aux effets de la Dermapuncture, révèle l’éclat du teint et décontracte les zones musculaires du visage par pressions spécifiques. Le soin Kobido Suprême se réalise principalement en trois étapes : le lissage, le pétrissage et le drainage. Généralement, les thérapeutes ont recours à des crèmes plutôt qu’à des huiles pour garder le contact étroit avec les tissus. Pendant 1h20, sous les mains expertes des praticiens, le visage est au centre de toutes les attentions afin de le libérer des tensions à l’origine des rides. Rien d’étonnant à cela, puisque c’est cette partie du corps qui est la plus exposée aux agressions extérieures, comme la pollution et le soleil. Dès lors, les imperfections, les signes de fatigue ou de vieillissement ont plus tendance à apparaître sur notre joli minois.

Lors de notre séance, la thérapeute a commencé par nous interroger sur notre routine de soins afin de mieux comprendre les besoins de notre peau. Elle a ensuite examiné en détail notre visage, afin d’adapter au maximum les produits utilisés au cours la séance. Enfin, elle nous a interrogés sur nos attentes et les zones que nous souhaitons travailler en priorité. Après cette série de questions très précises et avant de commencer enfin le massage, nous avons été invités à choisir d’instinct une couleur parmi cinq différentes. Chacune d’entre elles représente une saison et est associée à un parfum et à un objectif spirituel. Après avoir vaporisé dans l’air la fragrance en question, le voyage commence.

Un massage aux effets liftants. ©Copyright (c) 2020 Microgen/Shutterstock. No use without permission.

Des mouvements réfléchis

Tout d’abord, une purification du visage et un nettoyage en profondeur des pores s’imposent. Pour éliminer les impuretés, l’experte utilise une lotion infusée aux Fleurs Tropicales de Bali avant de rééquilibrer le pH de notre peau avec des élixirs composés d’huiles végétales antioxydantes riches en acides gras essentiels.

La seconde étape du Kobido chez Cinq Mondes consiste à travailler sur le renouvellement cellulaire à l’aide d’une lotion exfoliante. De cette manière, les effets des actifs qui sont utilisés par la suite sont décuplés. Pour ce faire, la thérapeute réalise toute une série de manœuvres tonifiantes, énergétiques et drainantes pour stimuler tout le corps. Un enchaînement de gestes synchrones (lissages, pétrissages, percussions, vibrations…) pour relancer le métabolisme cellulaire et oxygéner les tissus. Car si ce soin ancestral se concentre principalement sur le visage, presque toutes les parties du corps sont sollicitées à un moment ou à un autre. Le but ? Permettre de libérer les tensions musculaires et rendre l’élasticité de la peau. Un travail s’effectue notamment sur les méridiens, comme celui du gros intestin et celui de la vessie, afin d’éliminer les toxines, révéler l’éclat du teint et réhydrater l’épiderme. La dernière étape du Kobido consiste en l’application d’un masque sur le visage. Durant le temps de pose, la praticienne réalise alors un massage drainant du décolleté, des bras, des mains, des jambes et des pieds pour nous permettre de retrouver une sensation de légèreté et de détente. Au total, plus de dix produits différents auront été utilisés au cours de la séance pour chouchouter notre peau.

Quel est notre ressenti à la fin du soin ? Une sensation de bien-être extrême. Notre peau semble plus ferme et est nourrie en profondeur sans pour autant être grasse. Un vrai avantage puisque cela signifie que la case douche ne s’impose pas nécessairement directement après le rituel. Un soin à s’offrir occasionnellement pour le plaisir, ou à réaliser de manière plus rapprochée pour obtenir un effet lifting optimal. Comptez alors deux séances par semaine, puis une séance d’entretien tous les mois.

Info : le soin Kobido de 80 minutes est proposé au prix de 170 € au Spa Cinq Mondes