Comment bien choisir son soutien-gorge : tous les conseils en vidéo

Au cœur de sa boutique Marie-Françoise Lingerie à Halanzy, Marie-Françoise Harlange a conseillé, en 20 ans, des centaines de femmes. Et elle a remarqué que la majorité des femmes ne savent généralement pas choisir le soutien-gorge qu’il leur faut. "C’est très difficile de choisir seule, car non seulement les femmes connaissent rarement leurs tailles (bonnet et tour de poitrine) mais il existe aussi une variété de modèles, tailles et matières. Ce n’est pas comme un chemisier, le soutien-gorge doit épouser la forme des seins sans être trop large ou trop serré."

Se faire conseiller, pour ce vêtement qui peut vite se transformer en ennemi confort et santé, est très important. "C’est un métier, qui ne consiste pas uniquement à vendre des soutiens-gorge (rires) ! Chaque corps est unique, et il faut s’y adapter et savoir ce qui lui conviendra. D’autant plus qu’au fil de la vie, même sans changer de poids, la poitrine change et demande des soutiens-gorge différents."

Matières, modèles et santé

Mais comment choisir parmi la multitude de formes et de matières ? "Tout dépend de ses allergies, de son utilisation aussi. Sport, vie quotidienne ou joli décolleté ? Chaque occasion à son modèle, tout comme chaque forme de poitrine. Tous ne conviennent pas à tout le monde." Côté matière, tout dépend du type de peau, des allergies, du style de vie. "Encore une fois, on trouve en boutique des matières de haute qualité pour la santé, loin des grandes chaînes. Et heureusement, car le prix est fort différent."

Aller en boutique, c’est aussi être certaine de choisir un soutien-gorge bon pour la santé, qui se fera même oublier. "C’est un objet esthétique, mais aussi de confort. S‘il vous fait mal, ou des marques et qu’à la fin de la journée vous ne rêvez que de l’enlever, ce n’est pas normal. Même avec armatures, un soutien-gorge adapté ne se sent pas et est confortable."