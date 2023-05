Les trois fake news qui font la vie dure au soutien-gorge

Le soutien-gorge serait donc, à quelques cas près, un accessoire avant tout esthétique et de confort.

1.Il favorise le développement du cancer du sein.. FAUX !

En 1995, Sydney Singer, médecin australien, accusera le soutien-gorge d’être responsable de la formation de tumeurs cancéreuses dans les seins. Une idée qui persiste aujourd’hui dans de nombreux esprits alors qu’actuellement, aucune étude scientifique n’a jamais confirmé cette théorie. "Il n’y a aucun lien avéré entre port du soutien-gorge et cancer du sein, quelle que soit la taille, la présence d’armatures ou non, le port ou non… De nombreuses études ont été faites, mais malheureusement, cette idée persiste chez de nombreuses patientes."

2.Ilretarde l’affaissement de la poitrine. FAUX !

©JackF – stock.adobe.com

Désolée mesdames, mais le soutien-gorge ne retarde pas l’affaissement des seins.

"Difficile de contourner la loi de la gravité et l’âge." Mais rassurez-vous: avoir une belle poitrine, c’est avant tout une question de rapport à son corps. Car toutes les poitrines sont belles ! Par contre, évitez de dormir avec: non seulement cela ne changera rien pour le maintien de votre poitrine, mais c’est en plus mauvais pour la santé ! Non seulement votre peau et votre corps ont besoin de respirer, mais en position allongée, il risque d’entraver votre circulation sanguine, votre respiration et la qualité de votre sommeil

3.Nepas en porter raffermit les seins. VRAI ET FAUX

©Reezky – stock.adobe.com

Voilà une question qui déchaîne les passions, entre partisanes du no-bra, études scientifiques et médecins. Si on ne peut pas généraliser à toutes les poitrines et à tous les cas, de nombreuses études ont démontré que ne pas porter de soutien-gorge raffermit les seins, fait remonter les mamelons de plusieurs millimètres sur un an, gagne légèrement en volume et réduit l’écart entre les deux seins. "Mais c’est davantage lié à de nombreux autres facteurs, comme la génétique, l’allaitement, le mode de vie… Le port ou non de soutien-gorge n’est pas déterminant", conclut Maud Vassilieff.