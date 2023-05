Pourquoi prendre soin de nos lèvres ?

Contrairement au reste de notre corps, les lèvres n’ont pas de film hydro-lipidique, ni de glandes sébacées qui sécrètent le sébum. En d’autres termes, elles ne possèdent pas les mêmes réserves d’hydratation. Par conséquent, elles se montrent plus sensibles et moins armées contre les éléments extérieurs. Des changements de températures, un coup de vent, un coup de chaud… Tant d’éléments qui peuvent instantanément gercer ou même fissurer nos lèvres. Autre point important : si vous ne les protégez pas des rayons UV, vous risquez également de vous retrouver avec un beau coup de soleil. En plus d’être douloureux, tous ces petits désagréments peuvent provoquer un vieillissement prématuré.

Avec le temps, le collagène, qui participe à la cicatrisation mais qui sert également à donner l’aspect rebondi et pulpeux des lèvres, commence à diminuer. Notre bouche étant littéralement au milieu du visage, il serait dommage de se retrouver avec de méchantes rides tout autour. Aussi, il est important de prévenir les premiers signes de vieillissement avec un soin adapté.

Et pourtant jusqu’ici, vous faisiez certainement partie, tout comme nous, de cette catégorie de personnes qui se contentent d’appliquer occasionnellement un baume à lèvres sans en faire davantage. Nous nous sommes donc renseignés pour découvrir quelles sont les gammes de soins à utiliser quotidiennement. Après plusieurs tests et recherches, voici la routine sur mesure très abordable (avec des prix compris entre 4,5 euros et 24 euros) que nous avons imaginée pour rendre nos lèvres plus colorées, pulpeuses et hydratées. Bref, pour avoir une bouche des plus glamour. Si chaque produit utilisé individuellement a déjà son petit effet, il est recommandé de réaliser la routine complète au moins une fois par semaine pour des résultats encore plus visibles. N’oubliez pas non plus de boire suffisamment d’eau. Ça peut paraître tout bête, mais maintenir un bon niveau d’hydratation corporelle est primordial pour le bien-être de la peau.

Quels produits utiliser ?

1. Exfolier vos lèvres

Tout soin commence par un nettoyage en profondeur de la zone à traiter. Ainsi, pour retirer toutes les petites particules de peaux mortes qui ne sont pas forcément visibles à l’œil nu, il vous suffit d’appliquer un exfoliant sur vos lèvres pour les rendre instantanément plus douces. Nous avons craqué pour les baumes exfoliants signés Labello et Kiko Milano. Il suffit de les appliquer sur les lèvres et de frotter ces dernières les unes contre les autres pour sentir les petits grains du produit agir. S’il n’est pas nécessaire de les rincer avec le baume Labello, il est néanmoins conseillé de retirer l’excédent de produit avec le stick Kiko.

Un soin qui débarasse instantanément vos lèvres des petites peaux mortes. ©KIKO Milano

2. Appliquer un masque pour lèvres

Une fois les lèvres propres, il est temps de les hydrater. Tout comme pour le visage, il existe des masques pour la bouche, à appliquer le jour ou la nuit. La marque Laneige propose notamment un masque (liquide) hydratant vegan au pamplemousse. Riche en puissants antioxydants, il régénère les lèvres desséchées pendant le sommeil. On peut également opter pour le masque lissant en cellulose de chez Sephora. Ce dernier agit en seulement cinq minutes.

Bon à savoir : lorsque les lèvres sont sèches et qu’elles tiraillent, l’un des malheureux réflexes les plus communs est de les lécher avec la langue. Si la salive apaisera la sensation de dessèchement, elle emportera néanmoins avec elle le peu d’hydratation qu’il vous reste une fois qu’elle se sera évaporée. Bref, vous empirerez la situation.

Un masque à laisser agir la nuit. ©Laneige

3. Nourrir en profondeur vos lèvres

Après le nettoyage et l’hydratation, place au soin en tant que tel. Nous avons opté pour le sérum Paula’s Choice à l’acide hyaluronique et aux peptides qui permet de lisser, raffermir et réduire les petites ridules autour de la bouche. Vu la texture épaisse du produit, il est conseillé de l’appliquer avant d’aller dormir. Petit bonus, l’embout métallique du baume permet de masser les lèvres et d’apporter une sensation de froid, ce qui stimule la circulation sanguine et bombe naturellement la bouche.

Vous souhaitez une deuxième option ? Nous avons également eu un coup de cœur pour le sérum lèvres repulpant de la marque Typology. Composé à 99 % d’ingrédients d’origines naturelles, il stimule la synthèse de collagène pour offrir une action repulpante.

Un sérum aux effets puissants. ©Paula's Choice

4. Protéger vos lèvres

Maintenant que vos lèvres respirent la santé, pensez à les protéger des rayons néfastes du soleil chaque matin. Les ultraviolets peuvent chez certaines personnes provoquer des rougeurs, des irritations et des gerçures. Eh oui, on ne s’en rend pas nécessairement compte, mais le soleil n’est pas toujours notre meilleur ami. Pour cette routine, nous avons une fois encore choisi les marques Kiko et Paula’s Choice qui proposent des baumes protecteurs SPF 50.

Les lèvres doivent elles aussi être protégées du soleil. ©KIKO Milano

5. Faire des étincelles

Enfin, si certaines femmes aiment terminer en mettant en valeur leur bouche avec de la couleur, nous vous déconseillons vivement d’utiliser un rouge à lèvres mat. La formulation de ces produits a la fâcheuse manie de dessécher les lèvres. L’idéal serait de limiter leur utilisation à une, voire deux fois par semaine.

Aussi, pourquoi ne pas opter pour un gloss qui repulpe et hydrate en même temps ? C’est en tout cas ce que Labello propose, et ce, en plusieurs coloris : nude, transparent, rose… De cette manière, vous prendrez vraiment soin de vos lèvres jusqu’au bout.