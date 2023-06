Une manucure de pro à la maison, c’est possible: voici nos trois critères pour être belles jusqu’au bout des ongles

C’est dans cet état d’esprit que Manucurist a vu le jour, une marque française de beauté green que nous avons eu l’occasion de tester et qui nous a fait craquer ! Manucurist est avant tout une histoire de famille. Celle de Gaëlle Lebrat-Personnaz, qui succède à sa mère, fondatrice des instituts de la marque en 1996. À la tête de l’entreprise depuis 2015, elle engage la maison dans une démarche de beauté responsable. Son souhait ? Proposer aux femmes des vernis à ongles clean et green. “Quand elle a repris la tête de l’entreprise familiale, elle a voulu complètement changer la gamme de produits qui étaient à l’époque composés d’ingrédients purement chimiques. Après trois ans de recherche, elle a réussi à mettre au point un vernis en deux couches à la fois fluide et longue tenue pour un résultat professionnel. Dans les composants, on retrouve à 84 % des ingrédients d’origines naturelles, comme les algues ou le baobab. Des substances hydratantes et reminéralisantes qui protègent l’ongle”, nous explique Camille Teston, International Influence Manager chez Manucurist.

Aussi, les vernis de la marque sont composés sans toluène, ni dbp, ormaldéhyde ou camphre. Des composants chimiques qui ne doivent pas vous dire grand-chose, mais qui sont notamment à l’origine de l’odeur assez forte propres aux vernis. À l’inverse, les produits Manucurists respirent la fraîcheur, ils sont même garantis vegan et non testés sur les animaux. Tant de qualitatifs qui sont très rares dans le domaine de la manucure. Après avoir mis au point cette formule innovante, la recherche s’est poursuivie sur le design de la bouteille dont la forme facilite la tenue et la pose du vernis. “Dans un second temps, Manucurist a voulu se différencier des autres marques en mettant au point des couleurs de référence plus naturelles mais également plus intenses. Aussi, nous nous concentrons sur un panel de 50 couleurs”, rajoute Camille Teston. Au final, la maison propose deux gammes de vernis fabriqués en France : Green (des vernis à ongles classiques) et Green Flash (des produits à mi-chemin entre le vernis semi-permanent et la version basique, qui sèchent sous lampe LED avec une tenue allant jusqu’à 10 jours). Précisons que cette deuxième catégorie est uniquement réservée aux personnes d’au moins 16 ans. Pourquoi ? Tout simplement car avant cet âge, la matrice de l’ongle n’a pas fini de grandir et pourrait être déformée. Pour les plus petits (dès l’âge de 3 ans), Manucurist propose des vernis à base d’eau qui s’enlève en un clin d’œil.

Des vernis composés d'ingrédients d'origines naturelles. ©Manucurist

Comment ça marche ?

Pour utiliser ces vernis d’un nouveau genre, rien de plus simple. Il suffit tout d’abord de laver vos ongles et d’appliquer ensuite une fine couche de Base Coat. N’hésitez pas à border l’ongle en passant sur l’arête, cela permet d’éviter les décollements et garantit une meilleure adhérence de la couleur. Une fois la base posée, catalysez sous la lampe Green Flash une minute. Appliquez ensuite votre couleur préférée. Essayez de commencer par le milieu de l’ongle avant de vous attaquer aux côtés et de border. Catalysez une nouvelle minute et répétez cette opération une deuxième fois pour obtenir deux fines couches de couleur. Enfin, il ne vous reste plus qu’à appliquer le Top Coat pour obtenir un rendu brillant, avant de placer une dernière fois vos ongles sous la lampe deux minutes.

Manucurist propose également toute une série de produits pour prendre soin des ongles avant et après la pose du vernis. Lotions, limes, crèmes, compléments alimentaires… Vous pouvez par exemple utiliser l’huile verte au niveau des cuticules afin d’embellir et hydrater la peau. Au total, votre manucure devrait vous prendre 20 minutes tout au plus. Il est également possible d’acheter des paillettes en tous genres, des kits pour créer les dessins de vos choix : cœur, fleurs… À vous de laisser parler votre imagination. La marque propose sur son site plusieurs vidéos didactiques pour vous apprendre à devenir une véritable professionnelle dans le domaine.

Vous souhaitez enlever votre création ? Nombreuses sont celles qui ont connu une mauvaise expérience au moment du retrait de leur semi-permanent… Résultat : des ongles abîmés, jaunis, dédoublés… En général pour enlever le vernis nous devons utiliser un produit agressif à base d’acétone. Or, nos ongles sont recouverts d’un film gras naturel qui les nourrit et les aide à se protéger des agressions extérieures. De plus, leurs contours sont en partie composés d’eau. L’application de l’acétone dissout le film gras de l’ongle et assèche la peau. Mis à rude épreuve, les ongles se fragilisent et c’est là que les complications peuvent apparaître… Pour éviter le problème, Manucurist a mis au point un produit de retrait lui aussi naturel. Le but ? Ne pas gratter, ni décoller le vernis. Pour l’utiliser, rien de plus simple, il suffit d’en appliquer quelques gouttes sur un coton et d’enrouler vos ongles à l’intérieur. Laissez reposer quelques minutes, et le vernis s’enlèvera tout seul comme un bout de scotch. Il est même possible d’acheter des pinces de retraits pour coincer les morceaux de coton et vous faciliter la vie. Un vrai jeu d’enfant !

Envie de vous essayer aux produits Manucurist ? Le starter kit, composé d’une lampe, du base et top coat, du dissolvant et de votre couleur, est proposé actuellement au prix de 85 euros. La marque est vendue dans plusieurs magasins bios et en ligne.

Nos trois couleurs coup de cœur

Mimosa : un jaune pastel comme on les aime. D’un ton doux mais lumineux, ce vernis s’accordera à merveille avec toutes vos tenues cet été.

Manucurist ©Manucurist

Bronzé : rien que son nom indique la couleur, direction les vacances avec ce mélange subtil entre le brun et le doré.

Manucurist ©Manucurist

Red hibiscus : une couleur chic pleine de subtilité qui oscille entre le rouge et le bordeaux.