Hanaskinglow, l’influenceuse beauté belge qui cartonne

Comment se déroule un diagnostic de peau ?

Après avoir nettoyé notre peau, nous plaçons notre tête à l’intérieur d’une machine dont nous tairons la marque. Le menton calé dans un petit emplacement spécialement conçu à cet effet, nous fermons les yeux et entendons alors le bruit de l’appareil photo. Après avoir complété nos informations dans un programme informatique, miracle, notre diagnostic de peau apparaît. Notre visage se présente alors sous différents filtres, avec en légende une tonne d’informations. Pores, acné, rides, sébum, tâche, points noirs, pigmentation, sensibilité, collagène… Hanaskinglow nous décrypte en détail chacun des indicateurs. Nous découvrons ainsi dans quelle catégorie notre peau se classe ainsi que son âge réel. Sur base de cet examen, l’experte imagine une routine de soins à appliquer matin et soir. Pour ce faire, elle ne travaille pas avec une marque en particulier mais s’adapte avant tout au budget de chacun et propose des cosmétiques différents en fonction des saisons. Bien évidemment, si vous avez envie de vous faire chouchouter, il est possible de vous offrir un soin adapté à votre grain de peau. Exfoliation, hydratation, purification ou renforcement de la barrière cutanée… La maison propose des rituels pointus basés sur des technologies innovantes comme la radiofréquence. Une fois cette étape franchie, Hanaskinglow suit chacune de ses clientes durant deux mois sur WhatsApp, en leur demandant régulièrement d’envoyer des photos des résultats de la routine. Cela lui permet de l’adapter si besoin est. Précisons que la peau est un organe vivant; elle réagit donc de manière différente chez chaque personne.

Quelle est la routine de base à appliquer chaque matin ?

Hanaskinglow : ” Il faut commencer par se laver le visage afin d’appliquer des antioxydants en sérum, comme la vitamine C. C’est un anti-âge qui booste la production de collagène, adapté à tous les besoins et à utiliser à tout âge. Le but est de protéger la peau des radicaux libres, tels que le soleil ou la pollution. Ensuite, vous devez appliquer une crème hydratante. Beaucoup de personnes s’imaginent que cette étape n’est pas nécessaire en cas de peau grasse, c’est une erreur ! Enfin, protégez votre visage du soleil, été comme hiver. Le mieux est d’utiliser une crème hydratante et une protection solaire à part, plutôt qu’un produit deux en un. Souvenez-vous que le soleil accélère le vieillissement cutané, donc aucune excuse. Si vraiment vous n’aimez pas la texture des crèmes solaires, vous pouvez alors opter pour des sprays plus légers.”

L'influenceuse belge espère pouvoir ouvrir un jour son deuxième institut à Paris. ©Hanaskinglow

Comment fait-on le soir ?

Hanaskinglow : ” En Europe, on n’a pas le réflexe, et pourtant le double nettoyage est indispensable. Commencez par appliquer une huile démaquillante, un lait ou un baume. Démaquillez-vous ensuite, même si vous ne l’êtes pas. Vous ne voudriez pas dormir avec tous les particules qui sont venus s’accrocher sur votre peau durant la journée. Personnellement, je dois dire que j’ai un petit faible pour les baumes démaquillant, même si ma peau est grasse. Retenez que le gras attire le gras ! Il suffit d’ajouter un peu d’eau pour obtenir une texture laiteuse. Le mieux est de réaliser des petits mouvements circulaires pour enlever toutes les impuretés. La deuxième étape consiste à nettoyer votre visage avec une lotion douce, comme une eau micellaire. Cela permettra d’enlever tous les restes du démaquillant. Enfin, vous pouvez alors appliquer un sérum. Une peau parfaitement propre est plus en capacité d’absorber les soins en profondeur.”

Comment adaptons-nous notre routine en vacances ?

Hanaskinglow : ” Au soleil, vous pouvez oublier la vitamine C, cela n’aura aucun effet. Optez plutôt pour un sérum à l’acide hyaluronique qui va renforcer la barrière d’hydratation. Cela vous aidera à maximiser votre bronzage et à le conserver plus longtemps. D’ailleurs, avant de partir en vacances, je vous conseille d’exfolier votre peau. Misez sur un gommage à fins grains pour le corps et utilisez plutôt des acides exfoliants naturels pour le visage. De cette manière, vous décollerez en douceur les cellules mortes et votre peau sera plus à même de bronzer”.

Les trois produits coups de cœur de Hanaskinglow

Le sérum hydratant à l’acide hyaluronique de Vichy

Il apporte une hydratation intense aux peaux sèches et déshydratées. Ce sérum est composé à 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, tels que l’acide hyaluronique, l’eau Volcanique de Vichy et du sucre d’origine végétale. Les résultats attendus ? Une peau plus fraîche, veloutée, confortable, et hydratée pendant 48 heures.

Le gel crème de Kiehls

Ce gel pénètre immédiatement dans la peau et aide à réduire visiblement la brillance tout en minimisant les pores dilatés. Les résultats attendus ? Une sensation d’hydratation et un épiderme rafraîchi et équilibré. Parfait pour l’été et les peaux mixtes.

La protection solaire Supreme Ultra Violette

Cette protection est parfaite pour les peaux normales à sèches ou pour toutes les personnes qui ne savent pas quel SPF leur convient. Supreme est une crème SPF50 + hydratante avec une finition satinée qui complète à la perfection votre nécessaire à beauté. Idéale pour avoir bonne mine.