Comment protéger ses cheveux des effets du soleil et de la mer ?

De fait, l’eau de mer, qui peut pourtant faire du bien aux cheveux gras grâce à son côté assainissant, peut aussi se révéler agressive pour le cuir chevelu et l’irriter. Le soleil, lui, malgré son apport en vitamine D qui aide à la repousse, est responsable de l’assèchement des cheveux, voire de l’apparition de pellicules… Pour éviter ces conséquences néfastes et préserver une chevelure de rêve, il est donc nécessaire de miser, comme pour la peau, sur une bonne protection en amont !

Protéger, la clé

Et pour protéger ses cheveux, on évite… de les exposer. Principalement, concernant le soleil, aux heures où celui-ci tape le plus: entre 11 h et 16 h. Mais ce n’est malheureusement pas toujours possible, on n’en a pas toujours envie non plus. Dès lors, on n’hésite pas à user de couvre-chefs. Chapeau, bob, casquette, béret, foulard, etc., vous avez l’embarras du choix. Dans la mer ou la piscine, on pense à attacher ses cheveux s’ils sont longs et on essaie, tant que faire se peut, de ne pas les mouiller ou alors… de porter un bonnet de bain. Mais on vous l’accorde, ce n’est pas l’option la plus glamour.

L’alternative ? Les protections solaires spécialement conçues pour les cheveux, que vous trouverez, entre autres, en pharmacie ou parapharmacies et supermarchés, et qui se présentent majoritairement sous forme de spray. N’oubliez pas de renouveler l’application toutes les deux heures environ, comme pour les crèmes solaires.

Si vous avez plongé tête la première dans l’eau, pensez à bien rincer vos cheveux à l’eau claire dès la sortie pour limiter les effets du chlore ou du sel sur ces derniers. Vous pouvez aussi opter, dès l’été, pour des shampoings plus riches que d’ordinaire, contenant des huiles par exemple, qui apporteront davantage d’hydratation à vos longueurs.

Réparer

Puis, si vous ne suivez aucun de ces conseils ou qu’il est trop tard et que votre chevelure est déjà en piteux état, vous n’aurez d’autre choix que de tenter de réparer les dégâts. La première solution: couper. Les cheveux, ça repousse. La seconde solution: sans doute plus facile à mettre en pratique, poser un masque ou faire des bains d’huile en enroulant ensuite ses cheveux dans une serviette pendant une à deux heure(s) minimum. Pensez aussi à utiliser systématiquement un après-shampoing nourrissant. Il existe également différents soins réalisables en institut qui permettront de restaurer en profondeur les fibres capillaires.