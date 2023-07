Trois massages à s’offrir pour faire le plein d’énergie

Chez Cinq Mondes, le massage s'apparente plus à un rituel. ©Cinq Mondes

Le massage polynésien

C’est au milieu des bois et de la nature, au spa Cinq Mondes situé au Dolce La Hulpe, que nous avons eu la chance de découvrir le massage sublime de Polynésie. Il s’agit d’un véritable rituel du corps qui se déroule en trois étapes. Tout d’abord, nous prenons place dans un bain japonais où huiles essentielles et pétales de roses nous offrent un pur moment détente. Mais qu’est-ce qu’un bain japonais ? Il s’agit d’une baignoire en bois (du cèdre japonais), qui a pour but de reproduire les points d’eau très chauds et relaxants que l’on peut retrouver au Japon au pied des montagnes, à la campagne, ou en pleine ville : les “onsen”. L’eau doit être chauffée à 40° pour permettre à tous les muscles de se détendre. Un objectif que nous atteignons très facilement, puisque chez Cinq Mondes, une praticienne réalise dans le même temps un massage crânien et nous encourage à la méditation en diminuant petit à petit le rythme de notre respiration.

Après nous être couchés sur une table de massage, notre praticienne se charge ensuite de réaliser un gommage de tout le corps. Pour ce faire, elle utilise une préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco, qui régénère la peau et éveille l’esprit. Enfin, après avoir pris une petite douche et maintenant que le corps a été bien préparé, place au massage en tant que tel. Cette étape est inspirée de la pharmacopée des guérisseurs de l’archipel de Polynésie. Ce soin associe lissages à l’aide de poings, des phalanges et de mouvements ondulatoires, rappelant les vagues des océans. Durant ce massage, la praticienne insiste au niveau du dos, du sacrum et des yeux pour permettre un relâchement musculaire profond mais aussi pour un effet drainant et détoxifiant grâce à des pressions douces sur des méridiens précis. Le but ? Dénouer profondément les tensions musculaires et redonner énergie et vitalité. Ici encore, un produit à base de complexe de Monoï de Tahiti et de Noni est utilisé, dont les senteurs nous transportent sur une belle plage de sable blanc en Polynésie.

Au total, il faut compter un peu moins de deux heures pour ce soin très complet. Dans les semaines qui ont suivi le soin, notre peau a été nettement plus douce et a semblé comme régénérée. Toutes nos tensions se sont évaporées et nous nous sommes sentis nettement plus reposés. Intéressé de découvrir par vous-même ce massage ? Il vous en coûtera 220 euros.

Le brain massage chez Rituals. ©Rituals

Le brain massage

Cette année, le second spa Mind Oasis de la maison Rituals a ouvert ses portes en Belgique, plus précisément dans le magasin du Meir à Anvers. Dès à présent, en plus de vous offrir une petite séance de shopping dans l’enseigne bien connu du grand public, vous pouvez également suivre l’un des traitements proposés sur place. Nous avons eu l’occasion de découvrir le Brain massage, littéralement "le massage du cerveau" en français. Vous l’aurez compris, l’idée ici est d’arrêter de faire travailler nos méninges et de penser à rien d'autre qu'à l’instant présent. Dans un fauteuil en forme de cocon, isolé dans une cabine individuelle, vous serez invités à vous détendre complètement, notamment grâce à des respirations guidées, à de la musique 4D et à des vibrations haptiques qui vous plongent dans un état méditatif profond. Ce phénomène est appelé brainwave entrainment, ou synchronisation des ondes cérébrales. C’est une méthode qui permet de calmer naturellement le cerveau à l’aide d’impulsions sonores ou lumineuses. Le cerveau est encouragé à se mettre au diapason d’un rythme particulier. Plusieurs études ont prouvé que le brainwave entrainment est un outil thérapeutique efficace. Il réduit l’anxiété, favorise une relaxation profonde et traite les douleurs musculaires.

Par la suite, il est également possible de prendre place dans l’un des cinq lits d’hydromassage présents sur place. Ces derniers proposent une technique thérapeutique spécifique pendant 20 minutes. En flottant sur un lit d’eau chaude, vous ressentez son pouvoir apaisant et vous soulagez par la même occasion vos douleurs musculaires et votre stress physique. Intéréssé ? Comptez 44,50 euros pour 50 minutes de soin.

Le Tui Na, une pratique ancestrale qui nous vient tout droit de Chine. ©Copyright (c) 2020 all_about_people/Shutterstock. No use without permission.

Le massage Tui Na

Puisque les massages trouvent leurs origines en Chine, il nous semblait tout naturel de nous intéresser à l’un d’entre eux. Nous avons opté pour le Tui Na, littéralement cela signifie “pousser” et “saisir”, soit les deux types de manipulations les plus utilisés dans ce type de massage. La pratique du Tui Na peut varier en fonction de l’âge et de la zone à traiter : bras, jambe, dos, visage… Au total, les thérapeutes qui l’exercent, et qui sont correctement formés, peuvent effectuer plus de 300 manipulations différentes, classées selon leur forme, leur force et leur fonction. Des mouvements qu’ils exécutent généralement avec leurs mains poignets, avant-bras ou coudes.

Maintenant que nous vous avons détaillé l’aspect théorique, vous devez certainement vous demander en quoi consiste le Tui Na ? Tout simplement à éliminer les blocages énergétiques. En d’autres termes, ce massage améliore le fonctionnement des organes et augmente la capacité du corps à lutter contre les maladies, en stimulant la circulation sanguine et en régularisant l’énergie dans le corps de manière harmonieuse. Tous les muscles, méridiens et tendons sont travaillés durant la séance, qui dure généralement entre 30 minutes et une heure. Résultat ? Une réduction des douleurs musculaires et articulaires. De plus, le Tui Na est réputé pour lutter efficacement contre les migraines. Bref tout ce dont nous avons besoin quand nous nous sentons fatigués. Petit conseil toute fois, nous vous recommandons de boire beaucoup d’eau après la séance pour éliminer les toxines. Il est également conseillé d’appliquer une bouillotte sur les zones sollicitées, de façon à limiter les courbatures le lendemain. La plupart des centres de médecine chinoise proposent l’exercice du Tui Na. À Bruxelles, vous pouvez par exemple vous rendre au centre Alter Via situé à Ixelles. En général, le coût de ce type de massage varie entre 50 et 80 euros.