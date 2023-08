Les maillots anti-UV, la solution ultime pour prendre soin de notre peau à la plage

Nous avons interrogé Alix Mazé, conceptrice de la marque française Juillet Juillet, localisée à Bruxelles. La maison confectionne uniquement des maillots anti-UV et affiche des prix variant entre 80 euros et 150 euros. Imaginées pour toute la famille, les pièces de la marque sont toutes dotées d’une protection UPF 50 et ont été conçues avec un goût très sûr. Conseils, marches à suivre et looks tendance, la créatrice française répond à toutes nos questions sur le sujet et nous rappelle l’importance de prendre soin de notre peau face au soleil, même en Belgique !

Depuis quand existe Juillet Juillet et comment avez-vous eu l’idée de vous lancer dans un tel projet ?

”Juillet Juillet voit le jour en 2020 et est le résultat d’un besoin profondément ressenti. Ayant grandi sous le soleil des tropiques, il était essentiel pour moi de protéger la peau de mes filles lors de nos retours aux Antilles. Malgré mes recherches, je ne trouvais rien qui me convienne en termes de qualité et de style. C’est ainsi que l’idée de créer ma propre solution a commencé à prendre forme dans mon esprit.”

En quoi avoir le réflexe d’opter pour un maillot anti-UV est-il important ?

”Il est essentiel pour préserver la santé de la peau, en particulier chez les enfants. Leur peau immature et moins résistante aux rayons UV que celle d’un adulte. Chaque coup de soleil subi pendant l’enfance accroît considérablement le risque de développer un cancer de la peau à l’âge adulte. En utilisant un maillot anti-UV, on réduit non seulement ce risque, mais on limite également le vieillissement prématuré de la peau, les taches et les rides. Sur le plan écologique, le maillot anti-UV contribue à réduire la consommation de crème solaire sur les parties du corps qu’il couvre. Autrement dit, moins de lotion se retrouve dans nos mers et océans. En optant pour cette solution, on allie protection de la peau et respect de l’environnement, tout en assurant le bien-être et la sécurité.”

Que pensez-vous de la mentalité des Belges sur le sujet ? Est-on en retard ?

”Un Belge sur cinq développera un cancer de la peau après l’âge de 75 ans. Rassurez-vous, ce chiffre est similaire pour les Français. En général, l’Europe occidentale accuse un certain retard en matière de protection UV. Les Australiens et les Anglo-Saxons sont conscients des risques depuis plus longtemps, mais on constate un changement tangible avec l’émergence de nombreuses marques dédiées aux produits anti-UV. La prise de conscience grandissante envers ces risques est encourageante et contribue à sensibiliser davantage à l’importance de se protéger contre les rayons UV.”

Malgré la protection, le style reste important pour vous ?

”Le style revêt une importance capitale ! À mon sens, c’est le style qui peut inciter une personne peu convaincue par le produit ou le concept anti-UV à passer à l’achat. Bien sûr, la protection est essentielle, mais si en plus le look est tendance et attrayant, c’est une véritable situation gagnant-gagnant. Se protéger efficacement tout en arborant un look cool, voilà l’objectif parfait !”

Quels sont les indices qui nous permettent de repérer un maillot anti-UV de qualité ?

”On recherche une protection UV certifiée avec des marquages tels que 'UV protection' ou 'UPF'. Un UPF de 50 + est le plus élevé et offre une excellente protection. On opte pour des maillots anti-UV fabriqués à partir de tissus de haute qualité, spécialement conçus pour bloquer les rayons avec des matériaux tels que le nylon ou le polyester. On recherche un maillot anti-UV qui offre une couverture adéquate de la peau, y compris des manches longues et un col haut. Un ajustement confortable sans être trop serré est également important pour permettre la liberté de mouvement. On choisit des marques réputées et bien connues dans le domaine des vêtements de protection solaire. Recherchez également les avis et les recommandations d’autres utilisateurs pour vous faire une idée de la qualité du produit. Mais surtout, on garde à l’esprit que le maillot anti-UV n’est qu’une partie de la protection solaire. Complétez toujours votre look avec d’autres mesures, telles que l’utilisation d’écrans solaires sur les parties exposées, des lunettes de soleil ou des chapeaux à large bord pour une protection maximale.”

Avez-vous d’autres projets d’avenir pour la marque ? Peut-être développer davantage la gamme homme ?

”Absolument, nous avons plein d’idées en tête chez Juillet Juillet ! Nous entamons notre troisième été et nous sommes déterminés à continuer de développer de nouveaux produits anti-UV pour toute la famille ainsi que des accessoires de plage innovants. Nous avons notamment à cœur d’étoffer davantage notre gamme pour hommes. Notre objectif est de répondre aux besoins et aux attentes de tous nos clients, en leur proposant une gamme variée et complète pour une protection solaire optimale, toujours avec un style !”

Nos trois modèles coups de cœur

Pour les plus petits

C’est bien connu, les enfants détestent appliquer de la crème solaire. De plus, ils adorent se rouler dans le sable et se mouiller à répétition, ce qui a l’art d’enlever petit à petit la protection de leur peau. Aussi, quoi de mieux qu’un maillot plus couvrant pour s’assurer qu’ils n’attraperont pas un coup de soleil ?

Un combo parfait. ©Juillet Juillet

Le deux-pièces à croquer

Avec sa taille haute, ce maillot promet une dose de confort ultime. Les formes géométriques et les couleurs franches garantissent également un style sans faille.

La géométrie de cette pièce apporte une touche moderne. ©Juillet Juillet

La combi de “James Bond girl”

Avec son décolleté plongeant, ajustable avec une tirette, ce maillot une pièce vous donnera des allures d’espionne sur la plage. On adore !