Dix produits à tout-petits prix pour prendre soin de notre peau

Et si vous pensiez que des soins de qualité allaient nécessairement de pair avec des montants astronomiques, il n’en est rien. Dans le domaine, on trouve des produits à tous les prix. Nous avons sélectionné dix soins pour le visage à moins de 25 euros. Peaux grasses, mixtes ou sèches, personne ne sera laissé de côté. Des produits plus abordables certes, mais dont les résultats ne sont plus à prouver !

L’acide Hyaluronique 2 % + B5 (The Ordinary)

Très recherché dans le secteur des cosmétiques, l’acide hyaluronique forme sur l’épiderme un voile protecteur contre la déshydratation. Il est idéal pour estomper les rides et ridules d’expression et apporter de la fraîcheur à la peau. The Ordinary propose un sérum qui vient d’être élu le meilleur du marché. Il est composé de molécules d’acide hyaluronique de trois tailles différentes qui vont agir sur les différentes couches de la peau. Les résultats sont visibles dès quatre semaines d’utilisation.

Prix : 11 euros pour 30 ml.

The Ordinary ©The Ordinary

Masque purifiant au charbon (Typology)

Pour nettoyer en profondeur la peau et enlever les peaux mortes qui pourraient favoriser l’apparition d’imperfection, il est conseillé de réaliser une fois par semaine un masque. Ici, nous optons pour un produit destiné aux peaux grasses. Composé à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle et certifié bio, ce masque contient des orties piquantes, de l’argile verte ainsi que du charbon de pin. Il régule la production de sébum, assèche les imperfections et assainit la peau.

Prix : 24, 50 euros pour 50 g.

Typology ©Typology

Fluide Matifiant (Avène)

Frais et léger, ce soin à l’eau thermale d’Avène hydrate tout en estompant la brillance des peaux mixtes à grasses. Son secret ? Deux ingrédients de choc : l’acide glutamique et les microcapsules absorbantes. Le visage retrouve instantanément un fini mat, même sur la zone T, et la peau se fait plus veloutée.

Prix : 16 euros pour 50 ml.

Avène ©Avène

Gel pour les yeux DE-PUFF (Byoma)

Un soin ciblé pour les yeux avec un complexe de tri-céramides, de l’acide hyaluronique triple et de la vitamine C pour calmer et éclaircir efficacement la zone délicate du contour des yeux. À utiliser pour les cernes et les yeux gonflés, matin et soir, ou chaque fois que les yeux ont besoin d’un petit coup de pouce !

Prix : 15,95 euros pour 20 ml

Byoma ©Byoma

Eau micellaire Pure clean (Kiko Milano)

Une lotion démaquillante pour les peaux normales à mixtes qui élimine rapidement tout en douceur les impuretés, les traces de pollution et les résidus de maquillage, sans rinçage. On adore sa texture légère et sa formule enrichie en extraits d’écorce de saule blanc et de magnolia.

Prix : 5,49 euros pour 200 ml.

Kiko ©Kiko

Crème repulpante (Nuxe)

Enrichie en lait végétal et huile d’amande douce, cette crème booste l’hydratation pendant 48h et repulpe l’épiderme instantanément. La peau est plus lisse, plus rebondie et les sensations d’inconforts et de tiraillements sont réduites pour un apaisement immédiat. Résultat, le teint est éclatant et plus frais.

Prix : 18,30 euros pour 30 ml.

Nuxe ©Nuxe

Bakuchiol Natural Booster (Rituals)

Ce produit, qui convient à tous les types de peaux, contient du bakuchiol. Un composant connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, qui est réputé comme étant une alternative naturelle très efficace au rétinol dans les produits anti-âge. Cette formule ultralégère à base d’huile pénètre rapidement dans la peau et contribue à préserver l’élasticité de la peau tout en favorisant le renouvellement cellulaire.

Prix : 19,90 euros pour 20 ml.

Rituals ©Rituals

Sérum Booster H.A (Uriage)

Formulé à base d’Eau Thermale d’Uriage et enrichi en acide hyaluronique pur et naturel (1,5 %) et en extrait de fleur de gimauve, le Sérum Booster H.A agit sur les signes de déshydratation (ridules, inconfort) et convient à tous les types de peaux même sensibles. L’épiderme est repulpé, lissé et lumineux. Sa texture légère et non collante offre une pénétration rapide.

Prix : 19 euros pour 30 ml.

Uriage ©Uriage

Masque hydratant oxygénant (Yves Rocher)

Ce masque hydratant oxygénant ravive l’éclat naturel de la peau. Jour après jour, l’épiderme est plus souple et éclatant, comme gorgé d’eau. Il est formulé à la micro-algue tetraselmis. Ce produit s’adresse aux peaux normales à mixtes, qui peuvent tirailler, être en manque d’hydratation ou ternes.

Prix : 17,90 euros pour 70 ml.

Yves Rocher ©Yves Rocher

Crème de Jour Illuminatrice (Natura Siberica)

Une crème spécialement conçue pour combattre le stress de la vie citadine. Sa formule contient de l’argousier de l’Altaï, une baie sibérienne riche en vitamine C qui aide à renforcer les défenses naturelles de la peau. La crème est également riche en hydrolat d’argousier bio de l’Altaï qui hydrate en profondeur la peau et stimule sa production naturelle de collagène. Enfin, la niacinamide aide à réduire les pores et à adoucir les ridules. En bonus, cette crème dispose d’un indice de protection 20 face au soleil.

Prix : 10,70 euros pour 50 ml.