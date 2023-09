Comment prendre soin de nos cheveux au retour des vacances ?

Réflexes à avoir avant de partir en vacances, soins à réaliser au soleil, habitudes à adopter à la fin de l’été… Nous avons interrogé Julie Lopez, la directrice adjointe du centre de Formation Dessange. La marque française existe depuis les années cinquante et est devenue, au fil du temps, une institution dans le domaine des soins capillaires.

Quels produits doit-on privilégier quand nos cheveux ont régulièrement été en contact avec le chlore ?

“Il faut soigner au maximum la fibre capillaire en apportant une bonne dose de nutrition en profondeur et en apportant du réconfort avec un produit adapté. Dans ces cas-là, privilégiez les baumes de soin onctueux, enrichis notamment au miel ou tout autre masque spécialement formulé pour les cheveux exposés.”

Le sel marin, est-il vraiment mauvais si nous avons les cheveux colorés ?

“Non, absolument pas. Le sel est un texturisant, il ne va pas agresser la couleur mais peut par contre assécher le cheveu. C’est pour cela que, durant l’été et les journées à la plage, on conseille de les nourrir sans lésiner et de les hydrater. Le mieux est d’appliquer tous les jours une huile ou un voile de protection enrichis en vitamines B5 que l’on pulvérise sur les cheveux secs ou humides sans rincer. Cela va former un film protecteur mais aussi hydrater et nourrir le cheveu tout au long de l’exposition.”

Si nos cheveux sont à tendance grasse, est-ce que les masques riches sont vraiment pour nous ? Vaut-il mieux privilégier les produits deux en un ?

“Le deux en un n’est pas recommandé car il ne sera pas assez nettoyant pour le cuir chevelu… Dans le cas des cheveux à tendance grasse, il est important de choisir le bon produit pour le cuir chevelu. On conseille de privilégier ceux à base de zinc et d’argile verte. Les masques, quant à eux, sont à adapter aux longueurs et aux pointes : un masque nourrissant n’est donc pas incompatible avec un cuir chevelu à tendance grasse. Il suffit d’éviter les racines !”

Quels sont les réflexes à avoir pour nos cheveux avant de partir en vacances l’année prochaine ?

“Je vais me répéter, mais il faut absolument préparer le cheveu en lui donnant la nutrition et l’hydratation nécessaire. Mon soin préféré : la Crème au miel et à l’immortelle de Phytodess ! Un autre très bon réflexe à avoir est de réaliser un gommage du cuir chevelu pour une détox, mais attention, une fois par semaine seulement. Sinon vous risqueriez de perdre tous les avantages de la nutrition apportée à vos cheveux.”

Que faire si le soleil a éclairci davantage nos cheveux ?

“Nous conseillons l’utilisation de shampooings et de soins colorants éphémères. Ils pourront venir nuancer et rapporter la brillance des premiers jours à la couleur ou au balayage.”

Est-ce qu’un passage chez le coiffeur est obligatoire au retour des vacances ?

“C’est fortement recommandé afin de pourvoir couper les pointes asséchées par le soleil et redonner un coup de boost à la couleur qui s’affadit beaucoup avec les rayons UV. Il n’est pas nécessaire de beaucoup, mais quelques coups de ciseaux peuvent faire des miracles pour la repousse des cheveux ensuite. ”

Quels sont les soins à privilégier en salon ?

“Les soins nourrissants qui vont apporter douceur et force aux cheveux. Les produits à destination des professionnels sont toujours plus performants. Dans nos salons Dessange, l’incontournable est la Crème au miel et à l’immortelle. Le mieux est d’opter pour un soin qui allie résultats et détente. Pour cela, il existe les rituels de type spa pour les cheveux, pour s’offrir un pur moment de relaxation le temps d’une heure ou deux. ”

Nos produits coup de cœur

En 1996, Dessange lance une nouvelle gamme de soins pour les cheveux : Phytodess. La promesse ? Proposer aux clients des produits composés de formules contenant une majorité d’actifs d’origine naturelle, tout en préservant l’environnement. Une gamme étique, dont les résultats ne sont plus à démontrer, qui nous a tapée dans l’œil. Hydratation, régulateur de sébum, protection solaire… Nous avons sélectionné nos produits préférés rien que pour vous. Des soins à retrouver en salon, en ligne ou dans la chaîne de magasins Hairco.

Crème au miel et à l’immortelle

Ce soin avant shampooing ultra-sensoriel, enrichi en miel, fleur d’immortelle et huile de babassu, agit comme un véritable ciment de la fibre capillaire. Vos cheveux retrouvent douceur, force et matière.

Phytodess ©Phytodess

Terre précieuse au zinc

Ce masque lavant, formulé avec un dérivé de zinc, de l’argile verte et de l’huile essentielle de tea tree est un véritable soin de beauté du cuir chevelu qui élimine les impuretés et les particules de pollution et apporte une véritable sensation de légèreté dès la racine. Le cuir chevelu est équilibré, revitalisé et les cheveux sont légers.

Phytodess ©Phytodess

Shampooing au ginseng violet

Ce shampooing à la texture gel élimine l’excès de sébum et équilibre le cuir chevelu. Sa formule, enrichie en extrait de ginseng violet, argile verte et huile essentielle de menthe poivrée, apporte fraîcheur et légèreté aux cheveux.

Phytodess ©Phytodess

Voile multi-protecteur

Ce voile protecteur biphasé est l’allié indispensable des cheveux exposés au soleil, à l’eau de mer ou au chlore. Sa formule, enrichie en huile de dattier du désert et extrait de plante de bord de mer, offre un toucher naturel aux cheveux, les protège du dessèchement et préserve leur couleur. Il contient un filtre solaire. Après l’exposition, les cheveux restent doux et brillants.

Phytodess ©Phytodess

Bonus : le soin créateur de reflets miel de la gamme Pigmacolor

Formulé avec un colorant violet, ce soin neutralise les reflets jaunes et orangés des cheveux naturels, colorés ou balayés. Sa formule associant de l’huile de babassu et du D-panthénol nourrit, illumine et ravive l’éclat des cheveux blonds. Faciles à démêler, ils retrouvent douceur et brillance.