Il y a près d’un an, Adidas a mis fin à un partenariat majeur avec Kanye West à la suite de ses déclarations, a interrompu la gamme de chaussures Yeezy et a avancé le départ prévu de son PDG. Dans un communiqué à l’époque, la société avait déclaré qu’elle "ne tolérait pas l’antisémitisme ni tout autre type de discours de haine". "Les récents commentaires et actions de Kanye sont inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise."

À lire aussi

Cette rupture de contrat a causé une perte qui s'élève à plus de 400 millions d'euros pour la marque aux trois bandes. Bjørn Gulden a adopté un ton différent sur le podcast d'investissement "In Good Company".

"Je pense que Kanye West est l'une des personnes les plus créatives au monde", a-t-il déclaré dans un épisode diffusé le 12 septembre. "C'est très dommage, parce que je ne pense pas qu'il pensait ce qu'il a dit et je ne pense pas qu'il soit une mauvaise personne. Mais c’est ainsi que ça s’est passé."

Il a également souligné qu'Adidas tente toujours d'écouler son immense stock restant de Yeezy, qui correspond à plus d'un milliard de chaussures de la marque.

Fortement critiqué pour ses propos, le PDG norvégien les a quelque peu nuancés, dans une réponse envoyée à l'AFP. Adidas est "totalement opposé à la haine odieuse exprimée par Ye" à l'automne dernier, a réaffirmé M. Gulden dans ses excuses.

"Notre décision de mettre fin à notre partenariat avec Ye en raison de ses commentaires et de son comportement inacceptables était absolument la bonne", a déclaré vendredi un porte-parole d'Adidas, "Notre position n'a pas changé : la haine, quelle qu'elle soit, n'a pas sa place dans le sport ou dans la société, et nous restons déterminés à la combattre",