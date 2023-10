Quatre cosmétiques, à la fois terrifiants et réconfortants, pour célébrer Halloween

Un bain à la citrouille

Préparez-vous pour la fête en plongeant dans une eau orange avec ce pote citron-citrouille riche en feuille de cannelier épicée et en poudre de citrouille. Mélangée aux huiles essentielles de citron vert, de mandarine et d’orange, l’huile essentielle de cannelier créée une senteur vivifiante afin de lutter contre la fatigue. C’est une alliée pour réchauffer, stimuler la peau et booster la circulation sanguine. Libérez-vous des mauvais esprits avec cette bombe de bain joyeuse qui adoucit de prime la peau.

Bombes pour le bain. ©Lush

Un soin aux saveurs d’automne

Rallumez ensuite la lumière avec un masque de gommage intensif à la citrouille imaginé par la marque Peter Thomas Roth. Le Pumpkin Enzym exfolie et polit la peau à l’aide d’enzymes de citrouille, d’AHA et de cristaux d’oxyde d’aluminium. Idéal pour une peau d’apparence plus lisse, plus jeune, plus radieuse et revitalisée. Bref, tout ce que l'on aime !

Pumpkin mask ©Peter Thomas Roth

Mayday !

Maintenant que vous êtes toute propre, l’heure est venue de vous maquiller ! Pour ce faire, nous faisons confiance à Gaëlle Garcia Diaz. On ne présente plus l'influenceuse belge, qui cumule 1, 6 millions d’abonnés sur Instagram, et qui est à la tête d’une marque de cosmétique : Martine. Un petit nom qu’elle s’amuse à donner affectueusement à tous ses followers. Après avoir testé de nombreuses marques, avec son franc-parler qu’on lui aime tant, la jeune entrepreneuse a décidé de lancer sa propre gamme de maquillage en 2018. Peu de temps après, elle a ensuite sorti une collection de soins, avec une composition transparente et ultra clean. De fait, vous ne retrouverez pas d’émulsifiants, d’alcool, de parfums ou de perturbateurs endocriniens dans ses produits qui sont tous garantis cruelty free et vegan. La jeune femme est intransigeante sur ce point.

Aujourd’hui, sa réputation dans le domaine n’est plus à faire ! Après avoir lancé une collection spéciale Halloween l’année dernière, prénommée “Triple X”, la plus folle des influenceuses a remis le couvert en 2023 avec sa gamme Mayday. Comme son nom l’indique, frissons et frayeurs sont au rendez-vous. Et pour cause, Gaëlle Garcia Diaz a été inspirée par l’univers des requins pour créer cette nouvelle collection. “Quand j’ai dit à mon équipe il y a un an que je voulais sortir une palette autour de l’univers des requins, je ne vous dis pas les réactions que j’ai eues. Je m’inspire de tout ce qui me rend nostalgique. C’est tout un processus. J’avais regardé 'Les Dents de la Mer' pour la 243e fois. L’univers de la peur, de l’inconnu, de la profondeur des océans… J’ai toujours envie d’aller plus loin, de m’amuser et de proposer des produits qui me ressemblent”, expliquait-elle avec humour, le 7 octobre dernier lors de sa soirée de lancement à laquelle nous avons pu assister.

Mayday ©Martine cosmetics

De fait, pour accompagner Mayday, l’entrepreneuse a dévoilé son tout premier court-métrage, dans lequel deux amies parties en mer font une rencontre hasardeuse : celle d’un requin zombi ! Après trois jours de tournage et un travail acharné d’effet spéciaux, le résultat est là, nous faisons littéralement un bon sur notre siège. Au terme de cette vidéo surprenante, nous découvrons alors en détail la gamme : eye-liner, crayons khôl, palette pour les yeux, highlighter et huiles pour les lèvres. Au-delà de l’esthétisme de la collection qui est très soigné, dessin de dents de requins, nageoires ou gouttes de sang, Mayday met à l’honneur des couleurs intenses toutes articulées autour du bleu.

Ainsi, la palette Mayday est composée de 18 teintes rassemblées dans un écrin en peau de requin. Un bleu ciel, un bleu outremer, un bleu profond mais aussi des beiges sable, des gris aux sous-tons inattendus, un rouge sanglant et un noir abyssal. Ces fards crémeux irisés, semi-mats pailletés et mats s’appliquent à la perfection et se fixent durablement sur la peau pour résister à un combat mortel contre un squale sans pitié… Bref, un indispensable pour Halloween cette année !

Un parfum envoûtant

Enfin pour terminer notre look, nous optons pour la fragrance Kagari for Her, le tout nouveau parfum signé ANNAYAKE. La marque française, inspirée par la beauté japonaise, rend hommage avec cette eau de toilette à une facette de la culture du Soleil Levant, la cérémonie du feu. Un floriental gourmand aux notes chaudes et envoûtantes. Parfait pour l’automne, qu’en pensez-vous ?