Brut, tanné, tressé, grainé, effet python ou imprimé, matière noble et précieuse, les sacs de la marque italienne mettent le cuir à l’honneur et sous toutes ses coutures ! Voici les tendances pour être des plus élégantes cet été.

Une tenue sans sac à main, c’est un peu comme une saison estivale sans soleil… triste et imparfaite ! Parmi les milliers de modèles disponibles en boutique, il n’est toutefois pas toujours facile de dénicher la perle rare agréable à porter en toute circonstance. Avec la ligne de maroquinerie Anna Morellini, vous n’aurez plus à chercher pour être chic !

Ne transporter que l’essentiel

Le temps de la sacro-sainte « sacoche fourre-tout » est définitivement révolu ! C'est ce que semblent indiquer les plus récentes tendances des stylistes : les sacs XXL « confo » n’ont définitivement plus la cote. Tout d’abord, parce que les grands sacs sont souvent lourds à porter à l’épaule. Ensuite, et surtout, parce qu’ils sont devenus, dans l’imaginaire féminin, un peu trop associés à la « soccer mom » (NDLR : la femme mariée, mère de famille, qui passe une partie significative de son temps à conduire ses enfants à différentes activités sportives, telles que le football). De toute évidence, doudou du plus petit, biscuits pour le goûter, pense-bête pour les courses, les fashionistas en ont assez de traîner leur vie entière dans leur « besace ». On a beau y plonger la main, on n’y retrouve plus rien, même pas son trousseau de clés ! La tendance des sacs Anna Morellini est donc résolument pratique. On privilégie le confort et on se limite à ne transporter que l'essentiel.

Pratique, mais chic !

Le sac pratique parfait est léger et s’accessoirise de jour, comme en soirée. Mais, outre le fait d’être commode, il doit aussi avoir du style ! Que ce soit de par sa forme, sa couleur, ses anses longues, ses poignées courtes ou son fermoir, le sac qui fera son plus bel effet doit être élégant et branché !

-70% : Une offre de prix imbattable !

Découvrir les sacs faits main d'Anna Morellini, c’est partir à la rencontre d’une élégance intemporelle. Créée à partir d'une combinaison audacieuse de matériaux nobles et d'un savoir-faire irréprochable, la collection Anna Morellini présente une édition limitée de modèles qui répondent aux exigences d’une clientèle avertie, aimant tout particulièrement le cuir de qualité. Développée dans le respect des traditions locales des plus grands tanneurs italiens, Anna Morellini est l'expression latine par excellence du raffinement à l’italienne. Les trois bonnes raisons de se laisser tenter :

- Les sacs sont « made in Italy » et fabriqués dans les meilleurs ateliers de maroquinerie du pays, un « must » :

- En véritable cuir de vachette, ils existent dans divers tailles et coloris. Vous trouverez donc forcément le modèle qui vous correspond ;

- Ils sont actualisés chaque saison pour s’adapter aux dernières tendances italiennes. Vous serez donc toujours assurée d’être dans l’air du temps.

Profitez, dès aujourd’hui, d’une offre de prix imbattable et exclusive ! Le modèle Alba(*) vous permettra de ranger tous vos essentiels féminins : https://www.ipmstore.be/ALBA1

(*) Disponible dans cinq coloris