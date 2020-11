Comme on a que le bien qu’on se fait et qu’en cette période tristounette, on en a plus que jamais… bien besoin, voici quelques suggestions pour se chouchouter à la maison.

La boutique en ligne

Pour bien choisir un produit, encore faut-il bien connaître son type de peau. Est-elle sèche ou plutôt mixte ? Est-elle inconfortable ? Douce ? Lisse au toucher ? Ce sont toutes ses questions que pose Helen Willems à l’origine de la toute nouvelle boutique en ligne www.be-oo-kay.be.(...)