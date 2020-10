Anouchka est la bienveillance éclairée. Dans une époque qui oblige à cacher à demi son visage derrière une barrière de tissu, elle sourit et on le voit, à travers son masque en soie dégoté sur internet. Anouchka, c’est dit, ne se départira pas de sa bonne humeur malgré ce nouveau monde aux sourires cachés, dans lequel on évolue depuis quelques semaines.