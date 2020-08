La force du bambou

C’est une formule sans huile minérale et sans silicone que propose la marque Annayake. Son ingrédient phare ? Le bambou (d’où son nom), plante qui regorge de constituants indispensables pour préserver la beauté de la peau. La texture est comme une caresse, qui vient redonner de l’énergie aux peaux fatiguées ou fragilisées par trop d’UV. Ce soin énergisant est aussi un allié pour les peaux plus matures dont il ravive l’éclat et assure l’hydratation. Son prix ? 56,50€ les 50 ml. (en exclu chez Di et Planet Parfum).

Un masque qui fait du bien