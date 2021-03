© D.R.

Le thé vert n’est pas bon que dans un mug : il peut aussi l’être dans les soins pour la peau. D’abord, il diffuse ce parfum à nul autre pareil, qui nous emmène directement en voyage, sous la douche, au saut du lit. La gamme Rêve de thé, de la marque Nuxe, se décline en des produits à la fois sains, véganes et gourmands, qui vont du gel douche, donc, au déo en passant par un délicieux gommage façon granité, mais aussi une crème raffermissante tonifiante (un délice), un lait hydratant et une eau… exaltante, pour garder toute la journée sur nos vêtements ou dans nos cheveux, ce délicieux parfum de thé. On adore.

Rêve de thé, Gamme Nuxe, du déo au gel douche en passant par le gommage granité. De 9,99 à 39,99 €

Eclat et douceur

La gamme Revitalizing Supreme d’Estee Lauder a ce petit quelque chose de délicieusement classique et moderne à la fois. Un look chic, pour un contenu choc car cette nouvelle mouture propose, en plus d’une hydratation de haute tenue, d’apporter aux peaux un peu tristounettes, au sortir de l’hiver, un véritable coup d’éclat. Une utilisation prolongée permet d’atténuer les taches brunes, y compris les marques d’acné.

Revitalizing supreme + bright, Estée Lauder, 102 €

L'âge ? Quel âge ?

Ce n’est pas vraiment un soin, mais pas non plus vraiment un fond de teint. Et puis, elle le vaut bien, Jane Fonda, 83 ans, non ? Impeccable égérie d’Age Perfect, la gamme pour “peaux matures” de L’Oréal Paris, elle porte ici la fameuse BB Cover, infusée au sérum ultra-hydratant, qui contient un SPF 50 et qui se décline en sept tons différents.

Age perfect, L’Oréal Paris, BB Cover,15,99 €

Herbe à savon

De la saponaire – ou herbe à savon – à la place… du savon : c’est simple, mais il fallait y penser. C’est ce qu’on a fait chez Clarins, dans cette gamme de doux nettoyants adaptés à chaque type de peau (mixtes à grasses, normales à sèches et très sèches à sensibles). Toutes contiennent des herbes des alpes et, en fonction du type de peau, de l’aloe vera, de la reine des prés ou de la camomille. La mousse (notre préférée) convient, elle, à tous les types de peaux et ses acides de pulpe de tamarin exfolient en douceur.

Doux nettoyants moussants, Clarins, doux nettoyants moussants et Mousse nettoyante peau neuve, 26,50 et 29,50 €

De l'intérieur

La marque Fischer propose deux nouveaux ensembles (comprimés et gélules) bourrés de nutriments (entre 20 et 30) dont les femmes ont besoin. She + Active s’adresse à celles qui combinent famille, travail et activités physiques quand She + Sport vise celles qui ont besoin d’une quantité optimale de nutriments essentiels pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme dans l’effort. Ou quand ce qui se voit à l’extérieur…

She +, Fischer. 30 comprimés + 30 gélules, 64,95 €

Ultra luxe

7 000 micro-sculpteurs qui agissent comme des micro-liftings sur la peau : c’est la promesse de ce soin d’exception signé Guerlain. L’effet liftant est visible et la peau retrouve un confort instantané. Le concentré micro-lift est deux fois plus chargé en actifs que les autres sérums de la gamme Orchidée Impériale, qui mise, évidemment, sur cette fleur aux ressources qui semblent infinies. Mais tout ceci a un prix…

Concentré micro-lift, Guerlain, Orchidée impériale, 440 €

5 minutes chrono

Des petits masques qui tiennent dans des toutes petites pochettes : voilà qui est bon pour l’environnement, merci Garnier. Ils sont composés d’alginate de calcium à base d’algues Laminariales et le lyocell à base de bois, tous deux d’origine naturelle. Les fibres d’alginate de calcium se gélifient presque lorsqu’elles sont trempées dans le sérum. Nouveau bon point ! En cinq minutes chrono, à utiliser après la douche ou après vous être démaquillés, ces masques se déclinent en trois versions : vitamine C, acide hyaluronique et vitamine B3 pour l’effet détox.

Masques ampoule, Garnier, 3,49 €

Caresse pour peau sensible

Plus de la moitié des femmes déclarent avoir la peau sensible. Pour elles, Clarins a développé une gamme tout en douceur, véritable caresse sur la peau. Au cœur de Calm-Essentiel, on trouve un nouvel extrait de plante : la sauge sclarée. Ses vertus apaisantes étaient déjà connues des Romains. Après trois ans de recherches sur les peaux sensibles, les laboratoires Clarins ont mis en lumière le rôle déterminant des récepteurs sensoriels cutanés. C’est là que va agir ce nouvel ingrédient, allié au marrube blanc, à l’abricot et au camélia bio. Notre coup de cœur va à l’huile restructurante : quelques gouttes suffisent à défroisser et à donner un sentiment de confort extrême au visage.

Calm-essentiel, Clarins Gel anti-rougeurs, Émulsion apaisante, Huile restructurante, 37,50, 52 et 69 €

Longue durée

Vous avez aimé Moisture Surge, produit phare de la marque Clinique ? Vous allez adorer cette version “upgradée” du même produit, qui promet une hydratation encore plus longue et plus profonde. Soit 100 heures ! Votre peau est repulpée, lumineuse, grâce à un judicieux système d’hydratation continue. Le secret ? Le bio ferment d’aloe vera, mais aussi l’acide hyaluronique et la technologie d’auto-reconstruction de la peau. Un crème que l’on peut même utiliser en cours de journée, au-dessus de son maquillage.

Moisture surge 100H, Clinique, +/- 38 € les 50 ml

Pour les Messieurs

Concentré d'énergie

Pour vous aussi, Messieurs, le printemps s’annonce plein de fraîcheur. Notamment avec ce soin haute performance de Shiseido. Il s’attaque aux trois principales faiblesses des peaux masculines : les ridules, les rugosités et la sécheresse. Pour ce faire, l’Activateur Concentré Énergisant renforce les défenses naturelles de la peau, ses capacités antioxydantes et sa résistance aux dommages. Le produit s’applique sur peau sèche, après le rasage. Deux petites pressions sur la pompe suffisent pour traiter l’ensemble du visage.

Shiseido, Men Ultimune Activateur Concentré Énergisant, 77 €

© D.R.

L’eau et le savon, c’est bien. Mais cela peut dessécher la peau si le produit utilisé est trop desséchant. Voici une formule nettoyante toute douce, à la texture mousse onctueuse et aérienne. Non seulement le visage est lavé mais il est aussi hydraté. Le Nettoyant Visage peut aussi être utilisé comme mousse à raser, qui va nourrir la peau et y laisser une agréable sensation de fraîcheur. Une pression sur le tube pour récolter le produit dans la paume de la main, puis, on fait mousser généreusement. On masse le visage et on rince…

Shiseido, Nettoyant visage, 34 €

Fluide et ultra-léger © D.R.

Enfin, le Fluide Hydratant et Énergisant Ultra-Léger (sans doute le geste le moins spontané chez les hommes) va procurer une hydratation intense et un effet redynamisant. Puisqu’il est très léger, il pénètre facilement, sans laisser de film “gras” sur la peau. Pressez deux fois la pompe et étalez délicatement sur l’ensemble du visage.

Shiseido, Fluide Hydratant et Énergisant Ultra-Léger, 54 €