1. se démaquiller : un geste essentiel !

On vous le serine à longueur de temps, mais le démaquillage, le soir, est un geste indispensable pour laisser la peau respirer et se régénérer durant la nuit. Parmi les produits novateurs et vraiment efficaces, nous avons déniché l’eau micellaire Urban Skin Detox, de Nivea. Avec son petit look branché, à l’extrait de thé vert bio, Urban Skin démaquille et nettoie la peau intensément. Et comme sa formule est toute douce, cette eau micellaire peut s’appliquer à l’aide d’un coton sur le visage, les yeux et les lèvres. Convient aux peaux mixtes à grasses.

Urban skin détox

(...)