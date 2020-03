Chez Filorga, marque issue de la médecine esthétique, on sait que les femmes n’ont pas envie d’attendre un mois avant de voir les résultats d’un produit de soin. Et certainement pas quand il s’agit d’un contour de l’œil, cette zone traîtresse qui en dit long sur notre état de fatigue. "316 heures, c’est le déficit de sommeil par an et par Français (mais on peut supposer qu’il en est de même chez nous, NdlR). Ça fait deux semaines par an de manque de sommeil, ce qui est énorme", commente Jonathan Baughman-Marc, responsable marketing produit et contenu. Alors, après dix ans de succès de la gamme Optim-Eyes, on a décidé qu’il était temps de retravailler la formule et de s’adapter à la demande des consommatrices dont les vies ont bien évolué en une décennie. "On vit dans une société qui a énormément changé. Aujourd’hui, les femmes ont une vie à la maison, au travail ; il y a la famille, les amis. Forcément, elles font des journées à rallonge", poursuit notre interlocuteur. "Et puis, depuis l’arrivée des smartphones, du matin au soir, on n’arrête pas : on regarde des trucs, on est scotché à nos écrans, on échange. Globalement, on se pose moins."

(...)