Voici de quoi s'amuser, se bichonner ou tout simplement se faire plaisir.

Mais de quoi donc a-t-on envie à la rentrée? On n'ose pas dire après l'été car, sauf à avoir été scruter d'autres cieux, on ne l'a pas vraiment vu passer sous nos belges latitudes. A moins d'un été indien pour lequel on prie des deux mains, parlons donc plutôt de rentrée. Envie de faire peau neuve? De prolonger quelque peu le bronzage pour qui a vu le soleil cette année? Envie d'hydrater sa peau parce qu'elle ne l'est jamais assez? Envie de découvrir l'une ou l'autre nouveauté?