Câlin doux

Créée en 1997, la marque française Kaloo (conjonction de Câlin et Doux) a pris pour emblème un petit ourson qui coiffe les bouteilles. Leur couleur varie en fonction du contenant (voir photo ci-dessous), mais toutes n’ont qu’un objectif, clairement affiché sur le site de la marque : sentir bon le bébé. Dragée, rose ou plus piquant pour les petits garçons, les fragrances se déclinent et l’habillage suit le mouvement. De nombreux coffrets proposent également le parfum et un doudou ou le parfum et une petite veilleuse qui tiendra compagnie aux bébés.

(29,90 € les 100 ml)

Ptisenbon

C’est le grand classique des parfums pour les bébés et les enfants et on le doit à la marque Tartine et Chocolat, lancée voici 30 ans en collaboration avec Givenchy. Déboucher un flacon de Ptisenbon, c’est, instantanément, replonger le nez dans un berceau, celui de la petite sœur, de la nièce ou dans ses propres souvenirs.

© D.R.

Les notes de tête sont des hyspéridées, dont les accents verts et naturels lui donnent un côté frais. Elles sont soulignées de chèvrefeuille, muguet et jasmin. Une signature très florale et sans alcool, mais qui se décline en une version “eau de toilette” légèrement alcoolisée pour les plus grands. (Environ 35 € les 50ml)

Footeux

Oui, certaines passions commencent au berceau. Gageons toutefois que dans ce cas, c’est surtout la passion des papas qui se transmet aux futurs footeux ! Toujours est-il qu’il existe un coffret rassemblant les “ennemis” du championnat espagnol en deux petites bouteilles de parfum pour les plus jeunes. Si vous êtes plutôt Barça, attendez-vous à des notes de citron vert italien et de poivre rose. Mais si vous optez pour le Real, alors place à des notes de tête fruitées et présentant une touche de menthe plus discrète. Mais si on attendait néanmoins les premiers entraînements ?

(Environ 22 € les 100 ml, chaque coffret contenant aussi un déodorant !)

© D.R.

Apaisant

Sans alcool, sans paraben, ni phtalate, ni phenoxyethanol, ce parfum pour bébé (dès la naissance) est le petit chouchou de la marque Mustela, bien connue des jeunes parents. Il allie des notes d’agrume, de rose et de lilas sur un fond délicatement ambré. Des extraits de miel et de camomille, choisis pour leur action apaisante, viennent parfaire l’ensemble. Une eau de soin à croquer, toute en sobriété et en rondeur. (Environ 15 € les 50 ml)

© D.R.

Toute petite

Voici un parfum destiné aux toutes petites filles (comme son nom l’indique) proposé par l’indémodable marque pour enfants (sages) Jacadi.

Sans alcool, ce tout premier parfum est fruité, composé à base de fleur d’oranger, de freesia et de muguet. Hypoallergénique, il peut être utilisé dès le plus jeune âge et laissera, qui sait, chez ces “toutes petites”, le goût des jolies fragrances, tout en élégance.

(23,50 € les 50 ml)