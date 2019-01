L'initiative a été lancée par le syndicat américain de la mode.





Va-t-on enfin vers plus de diversité dans le monde de la mode ? Le syndicat américain de la mode, Council of Fashion Designers of America (CFDA) demande en tout cas à ce qu'il ait davantage de mannequins rondes lors des défilés.

Marc Karimzadeh et Nicky Campbell, respectivement responsable de la communication et chargé de communication ont annoncé sur le site du CFDA "nous commençons à voir des signes qui montrent que le monde bouge dans la bonne direction. L'approche positive du corps est importante dans la mode et nous voulons voir plus de designers et de maisons y adhérer en 2019", ont-ils ajouté.

Pour appuyer leur initiative, les deux hommes ont cité les noms de mannequins grande taille habituées des défilés comme Ashley Graham ou Candice Huffine.

Ils ont également rappelé que certains créateurs avaient déjà franchi le pas "comme Michael Kors et Christian Siriano qui travaillent avec des mannequins qui font entorse à la règle". C'était notamment le cas lors de la Fashion Week de New York en février 2017.

Une petite révolution qui n'avait pas suffi à faire bouger les lignes. Espérons que les choses avancent vraiment avec cet appel du syndicat américain de la mode.