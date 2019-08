Bershka fait fort en signant une collection capsule avec le phénomène de la chanson Billie Eilish : des looks XXL et flash seront en vente à partir de demain. Sûr qu'il y aura du monde très tôt devant les boutiques !





Billie Eilish c'est la chanteuse de 17 ans qui fait hurler des hordes adolescentes à chacun de ses concerts et qui a convaincu les moins fans des critiques lors de sa tournée des festivals cet été tant elle est un phénomène de scène. Son look n'y est d'ailleurs pas pour rien. Elle glisse toujours son mètre soixante et sa silhouette qui semble frêle dans des vêtements taille XXL que beaucoup veulent désormais imiter.

La collaboration avec la marque Bershka ne pouvait pas mieux tomber ! Quatre looks clés en monochrome, noir ou blanc, contrastés de couleurs flash vont être proposés dans les flagships de la marque à partir de demain, jeudi 29 août.

Chaque look est à l'image de la chanteuse : volumes extrêmes, style unisexe et des verts ou orange vibrants. Les codes adorés par les jeunes sont là : des sweats à capuche, des joggins imprimés de graphs Billie Eilish ou encore des top avec des strass. Du XXL, du vert, des baskets dingues et des racines de cheveux vertes assorties à des ongles immenses : on devrait en voir en Belgique à partir de demain !

A shopper aussi : des t-shirts et des pulls à capuche oversize, un sac fourre-tout et des étuis pour téléphone, imprimés avec le nom, le visage ou le nom de l'album culte de la chanteuse américaine.

Des préventes exclusives ont lieu sur Instagram Stories et la collection sera disponible dans certains magasins et boutiques et ligne. Plus d'infos sur bershka.com

© Bershka

© Bershka



© Bershka