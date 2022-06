Engton, c’est une nouvelle marque belge de sweats et de t-shirts colorés fabriqués au Portugal par des couturières professionnelles, notamment afin d’éviter de parcourir toute la planète pour se faire livrer. En quoi se différencie-t-elle des autres? Elle s’inscrit d’abord dans un processus d’économie circulaire. Des chutes de coton de grande qualité sont ainsi récupérées plutôt que jetées pour une production carbone proche de zéro.

Disponible uniquement en ligne, la marque privilégie la qualité à la quantité. Certains produits de la collection (unisexe) ne sont en effet disponibles qu’en quantité limitée, avec parfois des séries de seulement 50 pièces, en fonction des tissus disponibles. De quoi prendre le contre-pied de vêtements produits en milliers d'exemplaires.

Les sweats, avec ou sans capuchon 100% coton, sont vendus à partir de 109 euros. C'est plus cher que les sweats traditionnels, mais la marque promet un produit durable, de meilleure qualité et qu'on gardera plus longtemps. "La qualité bâclée pour nous obliger à changer le plus souvent possible comme produire sans aucune considération pour la planète sont exclus chez Engton", indique la marque.

De quoi s'équiper pour les fraiches soirées d'été.