Dans les années 2000, il y avait les pro-Barbie et les plus audacieuses qui ont adopté directement les Bratz, ces poupées aux immenses yeux maquillés, à la bouche très pulpeuse et au menton très pointu. Des "dolls" très fantasy dessinées d'ailleurs par un designer qui a l'époque travaillait pour Mattel (commercialisant Barbie).





Un style spécial donc et qui dit spécial dit très instagrammable et selfie-friendly ! Et c'est certainelent pourquoi est né ce "Bratz Dolls Challenge" qui poussent des milliers de blogueuses et de youtubeuses à se grimer (avec talent) pour adopter un look Bratz très coloré.