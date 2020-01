Le soutien-gorge sportif made in Brian May, guitariste de Queen

On savait que la société Brian May Guitars (BMG) vendait des répliques de la célèbre guitare Red Special de la star du groupe Queen mais Metro UK nous apprend aussi que la marque de Brian May propose désormais des housses, des gilets et… des soutiens-gorge de sport. Pour la somme de 41,56 €, les fans peuvent se procurer ces brassières sportives garnies d’illustrations de guitares - forcément ! - conçues par Brian May. " Choisir la bonne taille est important, sinon vous serez ‘under pressure’", ironisent les fans sur Internet.