Dans le quartier des Sablons à Bruxelles, le barbershop Bayer & Bayer ne s'arrête jamais. Les clients poussent la porte toutes les cinq minutes. Tous viennent pour la même chose : prendre soin de leur barbe. Certaines sont fournies, d'autres rousses, noires, avec ou sans moustache. Peu importe la longueur et la couleur, elles sont toutes à l'honneur aujourd'hui. Et pour cause, ce samedi 7 septembre signe la journée internationale de la barbe.

"La barbe, c'est le make-up des hommes" lance Nicolas Bayer, gérant des lieux. Boudée dans les années 1980 et 1990, la barbe est revenue en force à partir de 2010. "Pendant près de 25 ans, la mode était au visage imberbe. L'homme avait un côté féminin. Mais (...)