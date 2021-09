C’est la rentrée pour tout le monde, y compris dans le monde des cosmétiques, qui a subi de lourdes pertes durant la crise du Covid. Cela n’a pas empêché les marques de plancher sur des nouveautés. Focus sur quelques-unes d’entre elles.

Faut pas que ça brille !{{1}}

Marre d’avoir le fond de teint qui brille au bout de quelques heures, à cause de la chaleur, de l’humidité, de la pollution ? M.A.C., marque chouchou des professionnels propose ce primer, que nous déposons sur une peau bien propre et hydratée et qui nous garantit un effet velours pour 12 heures. Les pores sont resserrés, le grain affiné et, surtout, la si dérangeante brillance absorbée par les composantes de Studio Fix. Après, évidemment, il faut aimer superposer les couches et ajouter un geste dans notre routine de maquillage…

M.A.C, Studio Fix Mattine 12hr Shine-control primer, 34 €

Vernis funky