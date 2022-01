Le barbershop des Seigneurs à Woluwe-Saint-Lambert ne désemplit pas : les clients y sont nombreux à demander un rendez-vous pour s’y faire chouchouter par Nancy Petrucci, coiffeuse et barbière depuis 35 ans, dont 6 dans son propre barbershop. "Quand j’ai repris après les confinements, j’ai dû refuser du monde", explique-t-elle. Conséquence, selon cette experte capillaire, d’une crise sanitaire qui a poussé les hommes à négliger le rasage. " Beaucoup se sont rendu compte que cela leur allait pas mal mais ils ne savaient pas bien s’en occuper. Alors ils sont venus chez moi… puis revenus ", sourit la patronne qui coupe, coiffe et s’occupe des barbes et moustaches. "Souvent, ils viennent pour les deux mais certains adorent ce moment rien qu’à eux où pendant une demi-heure environ, je les chouchoute." Pour la taille, Nancy commence par la tondeuse et les ciseaux, sans oublier la crème émolliente, elle dessine les contours à la lame, passe de l’huile, pose une délicieuse serviette chaude et sèche ensuite le visage. "C’est leur moment spa, pour 25 €", compare la coiffeuse qui apprécie sa clientèle masculine "moins exigeante" que des clientes, qui savent ce qu’ils veulent ou se laissent plus facilement guider. "Je vois aussi pas mal de personnes arriver avec une image sortie d’Instagram… Mais il faut savoir qu’une barbe n’est pas l’autre, chacune a sa spécificité, depuis le temps, je sais reconnaître ce qui convient mieux à tel ou tel type de barbe et d’homme !"