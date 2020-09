Ils fleurissent par période sur les réseaux sociaux depuis que le port du masque est devenu commun dans le monde entier... Avec la rentrée et l'automne, on voit de plus en plus arriver les masques qui concourent pour être les plus "fashion" de l'automne.

C'est le cas pour la marque américaine d'accessoires Rad + Refined, portée par Paris Hilton, Kylie Jenner ou encore Cardi B, qui propose les "hottest masks for Fall 2020". Dans cette nouvelle collection qui aligne les couleurs flashy, on trouve principalement des protections confectionnées d'une simple couche de tissu avec couture verticale et strass intégré !

© DR



Au final... tout ce qui ne doit pas être porté : la couture positionnée au milieu laisse davantage passer les micro-gouttelettes, la simple épaisseur n'est en aucun cas recommandée et les déco font qu'il ne peut être passé à la machine à 60° sous peine de perdre de leur superbe ! Et tout cela pour la somme de 68$ pour le modèle Jet Setter... La marque insistant sur son site pour que les clients "maintiennent la distance sociale".

© DR

Un site de sports, lui, propose des masques double-couche avec une haute respirabilité pour pouvoir faire des efforts plus confortablement... et une touche fashion" avec des incrustations de strass. Réduisant la protection à être lavée à 40°...

© DR



Enfin, on a trouvé également un masque à paillettes, brillant de mille feux et qui ne peut pas être lavé... Il s'utilise avec un filtre "anti-poussière", autant sire qu'il ne sert à rien dans la crise sanitaire qui sévit actuellement... 25€.