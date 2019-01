Naomi Jon avait fait parlé d'elle au mois de décembre dernier dans une vidéo où elle n'arrivait pas à enlever ses fausses tâches de rousseur. A-t-elle eu raison de récidiver ?





Il y a quelques semaines, la notoriété de la Youtubeuse Naomi Jon explosait. La raison ? Son désastreux tuto maquillage où elle se dessinait de fausses tâches de rousseur avec du henné semi-permanent. Cette folie esthétique lui a valu de belles sueurs froides. Impossible d'enlever les petites tâches de rousseur. La peau de Naomi Jon avait rougi, la laissant au bord des larmes.

Le lundi 27 janvier, la jeune femme a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube avec pour titre "We're doing this again", on le fait à nouveau en français. "J'ai eu un nombre incroyable de demandes pour que je recommence, vous n'imaginez même pas. Je suis ici pour les fausses tâches de rousseur, acte II" annonce-t-elle tout sourire en fixant la caméra. Naomi Jon est plus motivée que jamais : "J'avais besoin de recommencer, je n'abandonne jamais" lance-t-elle en frappant dans ses mains, prête à en découdre.

Bien entendu, la Youtubeuse n'a pas acheté le même henné semi-permanent. Elle a également veillé à ce que les fausses tâches de rousseur partent bien à l'aide d'une huile démaquillante. Précaution qu'elle n'avait pas prise lors de sa première tentative. Naomi Jon a quelques frayeurs, sa peau brûle un peu. Plus de peur que de mal, les tâches de rousseur se sont estompées et le résultat est très naturel. Naomi Jon a eu raison de ne pas abandonner.