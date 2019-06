Le maillot, c'est la plus petite pièce de son vestiaire que l'on porte en public, alors mieux vaut être à l'aise avec ! Et pour ça, c'est la forme de votre corps qui vous aiguillera. Et dites-vous qu'il y a des maillots de bain qui conviennent à chaque morphologie.





Silhouette en A

Ou en pyramide : buste fin et hanches marquées

Vous porterez à merveille le bandeau ou le triangle tricot pour un effet hippie réussi. A assortir avec un petit bas de bikini taille basse.

© DR



Silhouette en V

Ou en pyramide inversée : des épaules larges et des hanches plus étroites

> Un décolleté échancré rééquilibre visuellement le haut, à associer avec une culotte basse classique (si vous avez de longues jambes) ou un shorty pour le côté dynamique. Un une-pièce qui met l'accent sur le bas du corps sera parfait également.

© DR



Silhouette en H

Ou en rectangle : avec une taille peu marquée et des épaules et hanches de même largeur.

> On sculpte la taille avec un une-pièce ceinturé. Votre matière : le nid d'abeille ou la trame qui gainent ! On féminise avec un bustier.

© DR

Silhouette en X

Ou en sablier : taille marquée, épaules et hanches de même largeur.

> Vous pouvez tout essayer ! Un haut triangle pour un effet seventies, ou rembourré pour mettre en valeur la poitrine, un bandeau. Poitrines plus fortes : privilégiez les armatures. Le bas taille basse avantage les ventres plats, les plus ronds seront avantagés par un taille haute, pour un look très 50's.

© DR



Sihouette en O

Une poitrine généreuse, un peu de ventre, les épaules arrondies

> Un maillot une pièce marquera la taille et redessinera vos rondeurs en les sublimant. Osez le décolleté plongeant. Et préférez des coques en mousses et des renforts rigides qui sont souvent cachés désormais pour plus de modernité.