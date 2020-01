Il fait l’œil de biche, ou charbon noir. Il allonge ou redessine les cils, leur donne du volume, du glamour, de la candeur. De tout temps, le mascara a été un précieux allié pour les femmes. Ces dernières années, toutefois, nombreuses sont celles qui, sous l’influence notamment des réseaux sociaux (et des photos hautement retouchées qui y pullulent), ont opté pour les faux cils, les extensions ou encore la permanente des cils. Si les deux premières techniques sont sans risque (à part celui de mal s’y prendre ou d’en faire trop), la troisième est sujette à plus de discussions et à de nombreuses mises en garde. Pourquoi ? Parce que les produits utilisés pour créer l’effet recourbé sont, grosso modo, les mêmes que celui qui sert en coiffure. Alors même si toutes les précautions sont prises dans les centres esthétiques sérieux, il ne faut jamais oublier les risques sur une zone du visage aussi fragile que les yeux et leur contour.

