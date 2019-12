Tout s’est mélangé au fond de moi-même , a confié la jeune femme de 22 ans à TV Magazine. J’ai d’abord pensé à ma famille. Je me suis aussi demandé ce que j’allais faire : Est-ce que je vais retourner à la fac ? Qu’est-ce que j’allais dire à mes professeurs ? Je suis passée d’étudiante à Miss France en quelques secondes donc forcément tout s’est mélangé dans ma tête. " Un tel mélange d’émotions que Miss Guadeloupe a failli tomber dans les vapes en direct sur TF1. "Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. Sur le moment, j’ai vacillé un petit peu mais ça va mieux. Je ne me suis pas évanouie, je suis restée consciente tout le temps, je pense que c’était le trop-plein de personnes, d’émotions… Tout le monde s’est rué sur moi donc j’étais un peu perdue. Je suis en train de redescendre et de comprendre ce qui m’arrive."

Du haut de son 1,74 m, Clémence Botino est donc devenue, ce 14 décembre la nouvelle Miss France, succédant à Vaimalama Chaves. La jeune femme de 22 ans vit à Paris après avoir grandi au Gosier, une ville de Guadeloupe. Étudiante en histoire de l’art à La Sorbonne, elle s’intéresse justement à l’histoire du vêtement créole dans le cadre de ses recherches universitaires. Fière de ses origines, Clémence Botino souhaite avant tout faire honneur à sa région natale. "Je pense qu’une élection de beauté peut être corrélée au travail dans la culture, dans l’histoire , a-t-elle expliqué à Jean-Pierre Foucault. C’est participer, en quelque sorte, au rayonnement de notre patrimoine."