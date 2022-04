Avec ce froid qui n’en finit pas et le petit vent aigrelet en corollaire, le printemps a du mal à décoller et ce n’est pas les quelques rares rayons qui vont nous redonner bonne mine. Mais alors comment illuminer notre peau tirée, fatiguée, sèche, sensible, rouge ou trop pâle ?

La moins bonne des idées est d’appliquer de l’autobronzant sur son visage. La peau trop sèche peut provoquer des plaques plus foncées et sur les visages trop pâles, il est difficile de bien le doser. "Il vaut mieux appliquer une crème hydratante, de l’anti-cernes exactement de la même couleur que votre carnation, un blush poudre orangé et un voile de poudre bronzante apposé avec un gros pinceau", assure Valérie, esthéticienne. Et mettre des touches d’enlumineur (stick enlumineur rayonnant Yves Rocher, 13 €) sur le haut des pommettes et tous les endroits saillants : en beige rosé perlé pour les peaux claires, et beige saumoné pour les peaux plus mates.

On peut aussi utiliser un "primer" qui pourra par exemple flouter les imperfections en lissant les pores et irrégularités de façon ciblée (Sublimist de L’Oréal, environ 16 €) ou atténuer les rougeurs (Primer anti-redness Maybelline, env. 8 €). "La base de teint se met après la crème et avant le maquillage, rappelle Aline Légipont, pharmacienne pour Newpharma. Et il vaut mieux attendre 7 à 10 minutes que la peau absorbe bien les actifs avant de se maquiller", conseille-t-elle. Enfin, elle assure qu’il ne faut pas "se tartiner de crème de jour ou de nuit, cela ne sert à rien, surtout si on pose un sérum avant : la peau aura tout ce qui lui faut". Encore faut-il savoir diagnostiquer correctement sa peau, Newpharma propose un scanning gratuit par selfie à ce propos. Le sérum idéal que les stars s’arrachent : The Ordinary, Serum Foundation, 28 teintes différentes et 8 €.

Mais avant toute chose, il s’agit de bien nettoyer sa peau pour en enlever les peaux mortes (Crème-gel nettoyage profond de la très qualitative marque italienne Collistar, 20 €) et la repulper, "le matin et le soir". Les gommages et les masques : une à deux fois par semaine (Nivea, masque tissu Naturally Good bio apaisant et défatigant, env. 6 €).

Enfin, quand on a mauvaise mine, ou la peau grise, rien ne vaut un bon coup de boost en cure avec des crèmes à la vitamine C ou aux plantes tonifiantes le matin, ou une crème aux AHA (Typology. Sérum hydratant acide hyaluronique 3 % + B5 2 %, 23 €).

Et tout ça vaut aussi... pour les hommes !

© D.R.

Fluide teinté BB CC Crème Bonjour Nudista, réveil de teint L’Oréal, 10 €. - Comme du “botox dans un pot” : Solution d’Agireline 10 %, The Ordinary, vegan, 6,95 €. - Regard frais et anti-poche avec la Cooling Eye Cream de Clay and Glow, 24,90 €. - Crème hydratante visage à 9 ingrédients, sans parfum 99 % naturelle, Typology, 17,50 €. - Hydratant et liftant pour hommes : acide hyaluronique de Collistar, 37 €.