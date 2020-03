Louis Vuitton est installé à Genève dans les murs de la Fabrique du temps. L’horlogerie sonne comme un point fort de la maison de luxe.

Le ciel est dégagé à Genève. Et la pièce dans laquelle nous retrouvons Michel Navas, maître horloger de l’atelier et de la Haute Horlogerie chez Louis Vuitton, a l’air comme accrochée dans ce ciel suisse, nous donnant une sensation de lévitation. Autour de nous, postées devant les montagnes enneigées, des entreprises horlogères de renom sont posées dans le paysage comme autant de cubes aux immenses vitrages - il faut de la lumière pour le travail de précision de l’horloger !

Un autre bâtiment sort du décor, le Cern, le plus grand centre de physique des particules du monde ; on est à deux pas du lieu où l’on cherche ardemment depuis des années le boson de Higgs ! Décidément, dans le coin, tout le monde a soit l’obsession du temps, soit de l’espace.

La maison française de luxe Louis Vuitton est dans l’horlogerie depuis 2007 seulement ; on la connaît plutôt pour sa puissance de feu en matière de maroquinerie. Et, depuis 2011, la maison malletière s’offre les talents horlogers de la Fabrique du temps qui, jusque-là, travaillait pour plusieurs fameux faiseurs de montres. Michel Navas est le maître du temps en ces lieux. On rêverait de savoir comment fonctionne son cerveau d’horloger qui fabrique les mécanismes qui décomptent le temps mais comme on n’y a pas accès directement, on le lui demande, poliment.