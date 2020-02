Dorénavant, ce sont de vrais petits cocktails de technologie et d’ingrédients ultra-performants.

L’effet magique du lait

Et si vous passiez au lait… maquillant. Comme toujours, chez Clarins, on ne manque pas d’idées et quand il s’agit de détourner un concept pour s’en amuser et/ou l’améliorer, on répond toujours présent.

(...)