C’est en 1984 que la marque Guerlain capture les reflets du soleil sur l’immensité des dunes. La Terracotta est née…

Chez Guerlain, on s’enorgueillit, et il y a de quoi, du fait qu’une Terracotta se vend toutes les vingt secondes dans le monde. C’est que le slogan est prometteur : “Trois semaines de bronzage en trois secondes”. L’histoire de cette poudre magique débute en 1984. L’heure est alors à tous les excès : fond de teint bien couvrant, fard à paupières bleu électrique, coiffures bouffantes… Il est temps de revenir à un peu plus de simplicité. C’est lors d’un voyage au cœur du désert que Dominique Szabo, alors directrice de la création du maquillage de la maison Guerlain, découvre cette fameuse terre rouge du Maroc. C’est de là que viendra son inspiration pour créer cette poudre compacte, qui va révolutionner le maquillage.