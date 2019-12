Trois sœurs pour cinq salons

Tout en longueur, blanc et sobre, le salon Michaël Simeon, situé à Woluwe-Saint-Lambert, ne désemplit pas. Les "Bonjour" enjoués, suivis d’un "Je vous écoute. Que peut-on faire pour vous ?", "Au revoir, encore merci et joyeuses fêtes" fusent. Ici, on joue la carte de la gentillesse, la spontanéité, la simplicité. On se tutoie. On s’appelle par son prénom quand ce n’est pas "chou". Mais, pour autant, on reste avant tout professionnel.

À la tête de ce salon, il y a, à l’origine, Christine Karaman, aujourd’hui âgée de 34 ans et maman de deux petites filles. Le début de l’histoire commence il y a dix ans, alors que, jusque-là franchisée, elle décide de lancer son propre salon. "Il a fallu trouver un nom en 48 heures", nous dit-elle. "J’ai pris celui de mon mari parce que, à l’époque, on m’avait dit que les noms de femmes fonctionnaient moins bien pour les salons de coiffure."

(...)