Tant attendu, tout autant par les client.e.s “décoiffé.e.s” que par les coiffeurs et coiffeuses du pays, le grand jour de la réouverture des salons de coiffure est, enfin, arrivé. Pour sonder quelles étaient les attentes et les envies de la clientèle à quelques jours de ce sacré samedi, L’Oréal Professionnel a réalisé un petit sondage express sur les réseaux sociaux. Il en ressort notamment que, dans la morosité ambiante et avant le printemps, 80 % des personnes expriment une folle envie de changement contre 20 % qui, finalement, aiment plutôt bien leur nouveau look “très naturel”. Pour celles et ceux qui ont illico bloqué un rendez-vous, le plus urgent et le plus nécessaire à faire serait, non pas la coupe (50 %), mais bien la coloration (60 %), tandis que 37 % évoquent le soin des cheveux.

C’est que, pendant ces mois de fermeture des salons, il y a eu comme un léger laisser-aller chez certains… Pour d’autres, ce fut la débrouille. Bien souvent, on a fait appel à la famille et/ou aux amis pour couper ou colorer des cheveux (35 %). Avec un succès très inégal, preuve que l’art de coiffer reste un métier ; 10 % s’y sont essayés tout seuls alors que la grande majorité a laissé faire la nature, dans l’attente du jour J de la réouverture.