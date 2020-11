À l'italienne (Acqua di Parma)

Le design, à lui seul, vaut le détour : une grosse boîte cylindrique qui s’ouvre en deux, puis en quatre. Et en son cœur, 24 produits de la prestigieuse marque italienne. Crèmes pour le corps, parfum pour les cheveux, Cologne, sels de bain : c’est un tourbillon de senteurs que propose ce très beau (et très cher) calendrier de l’Avent. L’iris côtoie la rose et l’oud le camélia. Un vrai must.

© D.R.

acquadiparma.com/fr/be/ 350 €

Comme à la maison (The Body Shop)

Partager la magie d’être ensemble, à l’heure du confinement, voilà qui prend un sens tout différent ! C’est ce que proposent les trois calendriers de l’Avent siglé The Body Shop. Dès 50 € (et jusqu’à 130), ouvrez ces petites fenêtres qui donnent sur des produits bios, qui respectent les animaux, et vous feront plonger dans un océan de senteurs et de douceur. On s’en doute, les calendriers les plus chers proposent des contenants plus grands et des produits plus "prestigieux".

© D.R.

Disponible en click and collect en magasin. De 50 à 130 €

Gourmand (Benoit Nihant)

Du chocolat parmi les produits de beauté ? Oui, car il n’y a pas de mal à se doper un peu le moral et le chocolat y contribue, c’est bien connu. Truffes, palets Haute Couture, Crousti Pécan et de nombreuses autres gourmandises succulentes se cachent dans ce paysage enchanté, proposé par Benoit Nihant, qui n’en finit pas de surprendre.

© D.R.

En boutique ou sur www.benoitnihant.be 34,90 €

Ampoulé (Babor)

Derrière l’emballage noir et or de ce calendrier que vous pouvez personnaliser - il suffit d’envoyer le prénom de la destinataire via le site babor.be - se cachent 24 ampoules qui, du 1er au 24 décembre, vont réveiller le teint, hydrater, illuminer le contour des yeux, lisser les ridules. Nouveauté cette année : l’ampoule "stress control" qui réduit les rougeurs et irritations causées par le stress. Et Dieu sait que nous n’en avons pas manqué en 2020…

© D.R.

Disponible en institut de beauté et sur be.babor.com 74,90 €

Zen, soyons zen (Le thé de la pagode)

Chouchouter sa peau, c’est bien. Mais se faire du bien à l’extérieur, c’est encore mieux. Pour des moments parfaitement zen, pour oublier le stress d’une année difficile, chaque fois de décembre, découvrez donc une saveur proposée par le Thé de la Pagode. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les curiosités. Thés verts, blancs, noirs, infusions : à consommer sans modération.

© D.R.

En boutique bio et sur thedelapagode.com 19,80 €

April en décembre (April)

Un calendrier à un prix des plus raisonnables, pour faire plaisir ou se faire plaisir : voici ce que propose la marque April. Au lieu des chocolats et des bonbons de notre enfance, ce sont des petits produits de maquillage et accessoires à découvrir, au fil des jours, qui se cachent dans le sapin. Vernis, gloss, fard à paupières : tout pour vous chouchouter.

© D.R.

Disponible via le site www.planetparfum.com et sur www.di.be. Les magasins Di restent ouverts. 29,90 €

Créatif (Créatif)

Si, pour vous, 24 jours, c’est bien trop long, alors vous pouvez opter pour ce "mini" calendrier qui ne propose que 12 petites cases bourrées de surprises, toutes de la gamme Midnight Red qui brille de mille feux en cette fin d’année 2020. Vernis, rouge à lèvres, crayons, mais également des accessoires indispensables comme la petite éponge : tout y est pour vous préparer pour les fêtes.

© D.R.

Mini-calendrier de l’Avent 59,95 €

Comme des pros (M.A.C.)

Une palette de 12 fards à paupières "Rocket to fame", 5 fards individuels, 12 minis rouges à lèvres, un set de pinceaux, un kit pour les yeux, un autre pour les lèvres : les fans de beauté, qui aiment à se maquiller comme les pros, vont trouver leur bonheur dans ce calendrier tout rond, qui se replie pour former une demi-lune d’un rose métallique.

© D.R.

À commander sur maccosmetics.be 195 €

Petite folie (Yves Saint Laurent)

C’est l’un des plus chers, mais allez zou, on s’est dit qu’on allait vous proposer cette petite folie : le calendrier de l’Avent Yves Saint Laurent, ce sont 21 petits formats (rouge à lèvres, soin, mascara, vernis…) mais également deux produits "finis" - comprenez tels que vous les achetez habituellement - et une surprise d’exception… Le tout emballé dans un coffret qui s’habille d’un imprimé léopard pour un Noël très animal…

© D.R.

Vendu à l’Inno en magasin uniquement 295 €

Pure nature (Biothem)

Les fans de la marque le savent : chez Biotherm, c’est la nature qui est mise en avant, notamment avec le plancton. Dans ce calendrier, les classiques sont au rendez-vous (Aquasource, Like Plankton et Blue Therapy). Crèmes de jour, de nuit ; contour de l’œil mais aussi des soins plus spécifiques, à tester en petit format avant d’aller acheter le grand!

© D.R.

Chez IPXL en ligne (livraison à domicile ou click and collect en magasin) 54,99 €

En 2 ou 3D (Rituals)

Ce sont de magnifiques objets, que l’on opte pour la 2D ou la 3D, dans une version coffret qui propose un vrai petit village de Noël. 24 surprises qui font la réputation de la marque hollandaise : bougies, eau de parfum, baume. Et toujours en parcourant le monde puisque les rituels proposés puisent aux sources d’innombrables cultures.

© D.R.

À commander sur Rituals.com/nl-be 59,90 et 89,90 €

Du bout des doigts (Essie)

Neuf flacons de vernis de taille normale, 10 miniatures et 5 surprises se cachent dans ces jolies petites boîtes qui vont rendre dingues les fans de manucures. Il y en a de toutes les couleurs, mais aussi du classique au gel en passant par le top coat pour une belle finition. La marque phare dans le secteur a bien réussi son coup !

© D.R.

Disponible sur Zalando 49,95 €