Pas de scoop, pas de secret. Manger mieux et moins ainsi que bouger plus restent la base pour qui veut tendre vers ce corps que nous vendent les magazines, plus encore à l’approche de la belle saison. Ceci dit, pour couronner de succès ces efforts, rien n’empêche de donner un petit coup de pouce, ciblé et personnalisé, à l’aide de machines plus sophistiquées les unes que les autres. Si elles vous font parfois miroiter des résultats du plus bel effet en moins de temps qu’il n’en faut pour lire les brochures subtilement mises à disposition dans les instituts de beauté, les esthéticiennes sont bien souvent les premières à vous rappeler à bon escient qu’il s’agit d’un tout et d’un travail d’équipe.