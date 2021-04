C'est une déception pour les fans des Sneakers Nike de Kobe. En 2003, Kobe Bryant quitte Adidas pour devenir partenaire de Nike. Avec son style singulier, la plupart des modèles sont devenus cultes. D'autant plus depuis la mort de l'ancien basketteur le 26 janvier 2020 où tous les joueurs en contrat avec l'équipementier portaient du Kobe à pratiquement tous les matches pour lui rendre hommage.

Désormais, il n'y aura bientôt plus de modèles disponibles. Alors que le contrat entre Nike et Mamba se terminait le 13 avril, Vanessa Bryant et le fond chargé de l’héritage du joueur ont décidé de ne pas prolonger. Déçue par les différentes propositions, la veuve de Bryant a tenu à s'expliquer à ESPN. "Kobe et Nike ont élaboré certaines des plus belles chaussures de basketball jamais crées, lance-elle. Elles étaient portées et adorées par les fans et les athlètes, tous sports confondus à travers le monde. J’espérais forger un partenariat sur la durée avec Nike qui puisse refléter l’héritage de mon mari. Nous ferons toujours tout ce qui est possible pour honorer l’héritage de Kobe et de Gigi. Cela ne changera jamais."

Différentes sources évoquent les raisons de la séparation entre le clan Bryant et la marque à la virgule. Selon elles, la famille Bryant souhaitait un deal équivalent à celui de Lebron James et Michael Jordan. De plus, ses proches reprochaient à Nike de ne pas proposer énormément de paires en vente (notamment concernant les petites tailles) depuis la disparition de Kobe.

La relation entre Kobe Bryant et Nike était déjà compliquée avant son décès puisque Mamba envisageait de créer sa propre marque. S'il est possible que Vanessa Bryant s'associe à une autre enseigne comme Adidas, il est plus probable qu'elle décide de lancer sa propre marque dénommée "Mamba".

En 18 ans de collaboration, Nike et Kobe auront sorti 11 chaussures signatures, et malgré l'arrêt de la collaboration entre les deux parties, l'équipementier a réaffirmé, dans un communiqué, son respect et amour pour l'ancien des Lakers. "Il a joué un rôle important dans notre profonde connexion avec les consommateurs. Même si notre relation contractuelle a pris fin, il restera un membre profondément aimé de la famille Nike."