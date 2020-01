Le styliste français était bien entouré pour son dernier défilé donné mardi soir à Paris. Les stars qu’il a habillées étaient toutes présentes.

Toute sa carrière durant, Jean-Paul Gaultier a cultivé l’art de la surprise, qu’il s’agisse de décliner sous toutes ses formes la marinière dont il a fait sa marque de fabrique ou de confectionner les tenues de scène les plus élégantes et extravagantes. Qui a pu oublier le fameux corset aux bonnets pointus portés sur scène par Madonna en 1990 ? Iconique !

Mardi soir, sur les planches du théâtre du Châtelet, le couturier a présenté son dernier défilé et il a encore une fois fait du hors normes : 200 mannequins pour un défilé d’une heure célébrant la beauté sous toutes ses formes, des plus jeunes au plus âgées, y compris moins conformistes. Aux Coco Rocha, Bella Hadid, Iris Mittenaere, Anna Cleveland et autres Erin O’Connor se sont ajoutées Amanda Lear, Rosy de Palma, Dita Von Tesse, Paris Jackson ou encore Cristina Cordula.

Avec ces seuls noms, le casting était déjà éblouissant. Mais c’était mal connaître Jean Paul Gauthier qui n’a jamais fait les choses à moitié. C’est une pléiade de stars qui était au rendez-vous pour le célébrer. Mylène Farmer, Catherine Ringer, Béatrice Dalle, Boy George et même l’imprévisible Antoine de Caunes étaient de la partie sur le podium et pour donner de mini-concerts. Le spectacle était aussi dans le public où l’apparition d’une Louane enceinte a fait sensation. Un “pot de départ” plus que réussi donc, où il ne manquait que Madonna actuellement en tournée.