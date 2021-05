Pas encore d’idée de cadeau pour maman ? Après les parfums, la semaine dernière, voici une melting-pot d’autres idées, gourmandes, utiles ou futiles, qui pourraient plaire à nos mères.

Le parfum des fleurs... en chocolat



Un bouquet succulent et qui ne se fane pas: n’est-ce pas là le rêve de toutes les mamans. Surtout si elles sont gourmandes et fans de chocolat. Benoît Nihant propose un joli bouquet coloré, qui réunit un grand cru de chocolat aux notes aromatiques épicées et un praliné de noisettes du Piémont au sucre muscovado.