Les boutiques de lingerie pour femmes se font sexy pour la St-Valentin et c’est vrai qu’offrir des dessous à celle qu’on aime a toujours cours.

Cette fois-ci, cela pourrait être plus original que "cliché" avec la nouvelle collection qu’a sortie la marque de sous-vêtements Savage x Fenty pour le 14 février.

La griffe de Rihanna s’est toujours voulu précurseure et même prescriptrice de tendances. Sa lingerie pour femmes est totalement inclusive, comme le montrent les défilés de Fenty. Elle a aussi intégré dans sa gamme une ligne pour les femmes touchées par un cancer du sein.

À l’approche de la Saint-Valentin, la marque entend maintenant être à l’écoute des hommes et les représenter dans ce qu’ils veulent aussi : des dessous plus sexy et conquérants qu’un énième boxer-short en coton ou encore un caleçon américain imprimé.

La collection masculine pour le V-Day comporte ainsi de minuscules slips, un harnais rouge vif, des hauts en maille transparente, mais aussi des shorts moulants et des boxers amples en satin avec des cœurs dessus.

"Je veux travailler avec des hommes de toutes tailles et de toutes couleurs. En matière d’inclusion, on accorde trop peu d’attention aux hommes. Ils ont aussi besoin de se sentir représentés", explique-t-elle à propos de sa collection.

Avec cette ligne, Savage x Fenty va à l’encontre de trois stéréotypes : celui qui voudrait que les dessous masculins très sexy soient portés principalement par des hommes gays d’une part et de l’autre, que les hommes en général ne s’intéressent pas à ce qu’ils portent pour plaire. Enfin, avec cette collection qui rassemble une grande diversité de modèles, la marque offre une possibilité à la gent masculine de se sentir à l’aise dans son corps… en sous-vêtements. Le tout pour une trentaine d’euros par pièce. Avec des soldes importants ces derniers jours.

Sur les réseaux sociaux, les nombreux fans ont marqué leur satisfaction devant l’audace de la Barbadienne. "Victoria’s Secret ne ferait jamais ça", s’est même exclamé l’un d’eux. Alors, toutes et tous en dessous affriolants pour lundi prochain ? Ou pas…