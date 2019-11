Le grand magasin, le premier de la ville a été implanté dans le complexe du Royal-Hamilius un nouveau lieu de vie, de shopping et de travail de 36 000 m2 accueillant 16 commerces, dont les fameuses Galeries. En s'implantant au Luxembourg, les Galeries Lafayette comptent sur une zone de chalandise de plus de 4 millions de visiteurs luxembourgeois et internationaux. 190 collaborateurs y travaillent désormais.

300 marques

© Royal-Hamilius



C'est l'architecte britannique Prix Pritzker Norman Foster et son cabinet Foster + Partners qui a réalisé le complexe, installé au bout de la Grand-Rue à l'angle du boulevard Royal. Une structure monumentale entièrement vitrée et biseautée apporte de la lumière au complexe. Les galeries y occupent 6500 m² sur 6 étages, la trémie centrale hexagonale étant surplombée par une verrière qui baigne l'ensemble d'une lumière naturelle. A l'intérieur, on retrouve des matériaux nobles tels que le terrazzo et des couleurs dominantes d’ocre, de terre cuite et de bleu gris, directement inspirés des carrières et ardoises luxembourgeoises, ont été utilisés.

Espace maison

© Royal-Hamilius



Les six niveaux sont dédiés à la mode, à la maison et à la beauté avec une sélection de 300 marques. Comme dans tous les grands magasins de l'enseigne, le rez-de-chaussée (mais aussi le premier étage) rassemble un large espace cosmétique et beauté en plus des chaussures, accessoires, maroquinerie, horlogerie et joaillerie. A noter un niveau entier prévu pour l'homme avec chaussures et sous-vêtements. Tout en haut, la mode enfant et un espace dédié à la maison avec un corner exclusif AM.PM (photo ci-dessus). L'espace est complété par les Cadeaux et une épicerie fine.

Et un sky garden...

© Royal-Hamilius



Sous le toit, accessible par des ascenseurs transparents, le restaurant Manko et un "sky garden" panoramique permettant d'avoir une vue impressionnante sur Luxembourg et ses alentours. Au sein du complexe, on trouvera également une Fnac qui ouvrira au rez-de-chaussée.