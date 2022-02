Rendre mode, écolo et tendance le marché du déstockage et même du vêtement de marque avec défauts, c’est l’ambition de la jeune start-up MoshiUp. Et ça marche ! Depuis septembre dernier, à Liège, la boutique cartonne : les petits prix, les nouveaux arrivages attirent. On y trouve des vêtements, de la déco, des bijoux, des accessoires, des chaussures… des produits de marques, neufs, dégriffés jusqu’à 80 %.

(...)